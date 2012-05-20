Литвин: за цим законом у нас, де-факто, буде друга державна мова

На цьому він наголосив в інтерв’ю «5-му каналу», відповідаючи на запитання щодо наполягання фракції Партії регіонів розглянути на цій сесії законопроект, авторами якого є Вадим Колесніченко та Сергій Ківалов.

Він зазначив, що мовне питання є «досить делікатне» і «воно завжди постає перед політичними кампаніями». За словами В.Литвина, європейські експерти вважають, що даний законопроект «значно поліпшено, але водночас він веде до роз’єднання України, веде до того, що де-факто у нас буде друга державна мова, що українська мова втратить свій статус».

«Вони за те, щоб мови національних меншин в Україні були більш захищені в законодавчому плані і в практичному вимірі. Але водночас вони рекомендують не робити це за рахунок української мови», - сказав голова ВРУ.

В.Литвин зазначив, що в порядку денному «його поки що немає».

«І в проекті на наступний пленарний тиждень поки що пропозицій не було. Є політичні вимоги, це справді так, до практичного внесення справа не дійшла», - додав керівник парламенту.