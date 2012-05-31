Депутати просять зберегти старі БТІ

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на сесії облради.

Депутати нагадують, що з 1 червня 2010 року більшість БТІ почали накопичувати інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно для ДП «Інформаційний центр». Робота проводилася безкоштовно, не рахуючи сплату 72, 25 грн за внесення відповідних записів до реєстру. За час роботи БТІ передали «Інформцентру» не більше 12-15% накопиченої інформації, більшість даних так і залишилась без руху на паперових носіях.

ДП «Інформцентр» обов’язково матиме потребу в інформації, що накопичувалася протягом 80 років органами місцевого самоврядування. Депутати звертають увагу: під гаслами, що комунальні підприємства не можуть проводити державну реєстрацію, простежуються наміри витіснити БТІ з ринку послуг та захопити їхні архіви.

На думку депутатів, БТІ успішно співпрацюють з усіма державними інстанціями, підприємствами, установами та фізичними особами, мають багаторічний досвід роботи на відповідній території, укомплектовані досвідченими фахівцями. При збереженні архівних даних БТІ, поєднавши їх з даними планшетів міст, селищ, сіл, можна при відповідному фінансуванні мати достовірний реєстр забудови, через нього реєстр виборців тощо.

Враховуючи викладене, депутати Кіровоградської облради просять при розгляді Закону України «Про технічну інвентаризацію» передбачити збереження системи БТІ. «Збереження системи БТІ та існуючого порядку реєстрації прав власності на нерухоме майно дозволить зберегти цілісність і неподільність інформації в архівних справах, а державі зекономити сотні мільйонів гривень щорічно», - йдеться у зверенні.