Азаров не знає, куди подіти м`ясо

У своєму прагненні заспокоїти електорат уряд Януковича, здається, трохи перестарався з аргументами, пише «Профіль».

«Ми завезли стільки м`яса, що зараз не знаємо, куди його подіти. І тут спрацював чинник інфляційного очікування, тобто чисто спекулятивный», заявив віце-прем`єр Микола Азаров. Щоправда, ніхто не каже, що це було за м`ясо, зауважує видання.

За даними Держкомстату, в першому півріччі на внутрішній ринок України надійшло 126 тис. тонн «іноземного» м`яса, що ввозилося за ціною в 3–5 разів меншою, ніж вартість м`яса на вітчизняних ринках і полицях магазинів. Переважно це було заморожене м`ясо з Південної Америки, 3–5-річної давності.

Левову частку цієї продукції оформили по «сірих» схемах (давальницькі, офшорні), і продають в Україні за середньоринковими цінами. В той же час, у європейських країнах, де чинник виборів відсутній, продукти харчування на початку осені зросли в ціні приблизно на 20%.

М`ясомолочна галузь унаслідок засухи постраждала більш ніж грунтовно, каже начальник аналітичного відділу консалтингового агентства «ААА» Марія Колесник. За її словами, населення - основний постачальник молока, було психологічно не готове до того, що сонце випалить поля, сіна ніхто не заготовив, комбікорми виросли в ціні. І люди просто вирізали корів, не маючи можливості їх прогодувати.

Ця тенденція після виборів має всі шанси посилитися. Традиційне зимове підвищення закупівельної вартості молока і постійне зростання цін на м`ясо збережуться після 30 вересня, вважає експерт.

А ось птахівників, які нарікають на засуху, Марія Колесник закликає не лукавити: птаха не треба відгодовувати місяцями, та й складова кормів не так велика в її собівартості. Що стосується різкого стрибка ціни на яйця аналітик уточнила, що зважаючи на перевиробництво яєць у 2006-му році птахівники просто скоротили поголів`я і створили штучний дефіцит, замість того, щоб направити свою продукцію на зовнішні ринки. «За бажання поголів`я курей-несучок можна відновити вже за два місяці, так що це залежить виключно від волі птахівників», — пояснює вона.

Докладніше про прогнози цінової ситуації на українських ринках читайте в завтрашньому номері журналу «Профіль»