Цього літа не рекомендовано купатися на 34 київських пляжах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної мерії, Головне управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації оприлюднило низку пляжів у столиці, на яких не рекомендовано купатися.

Згідно з інформацією управління, до літнього сезону 2006 року планується ввести в дію 16 централізованих міських пляжів та 35 зон відпочинку біля води. В той же час на 34 водних об’єктах купання населення не рекомендовано, а саме:

в Голосіївському районі - ставки Дідоровські, ставки Мишоловські, ставки Голосіївські в парку ім. Рильського, ставки ж/масиву Теремки-2;

в Дарницькому - озеро Нижній Тельбін, озеро Пономарівське, озеро Вирлиця, затока Комуніст, затока Берковщина, водойми на проспекті Бажана;

у Деснянському районі - озеро Діамантове, озеро Бобровня, озеро Гнилуша, озеро Кругле, водовідвід вздовж вул. Закревського;

у Дніпровському районі - озеро Березка (Гідропарк), Русанівський канал;

в Оболонському районі - система штучних озер Опечінь, затока Верблюд, озеро Центральне;

у Печерському - озеро Видубицьке, озеро Либідське;

у Подільському - озеро Куренівське, озеро Сирецьке, озеро Петровське;

в Святошинському районі - ставок № 15 на р. Нивці на вул. М. Ушакова, ставок у смт. Коцюбинське, озеро Віра, водойма по вул. Булгакова;

у Солом’янському - ставки на р. Нивка селища Жуляни, ставки Совські, ставки в балці Проня, ставок у парку Відрадний;

у Шевченківському районі - ставки в парку Нивки.

Відповідно до інформації Управління, в цілях підготовки до літнього сезону в поточному році організовано роботу трьох рятувально-водолазних загонів, 12 рятувальних станцій, 6 рятувальних постів та 24 пунктів надання першої невідкладної допомоги, які укомплектовані необхідними плавзасобами, рятувальним та медичним майном, а також підготовленим особовим складом.

До пляжних зон відпочинку завезено 300 т рослинного грунту, посаджено 200 дерев та 250 кущів, відновлені та ремонтуються квітники та газони; проводяться обстеження та очистка підводних частин пляжів та зон відпочинку з оформленням відповідних паспортів рятувально-водолазною службою.

Згідно з офіційною інформацією, на території Києва розташовано 447 водних об’єктів загальною площею 7 тис. 949 га земель водного фонду. Площа водного дзеркала - 2 тис. 453 га. Це озера, система ставків, малі ріки, а також ділянка р. Дніпро, яка нижче міста Києва утворює Канівське водосховище. Основне навантаження припадає на міські пляжі, площа яких на сьогодні становить близько 140 га, та організовані зони відпочинку, загальна площа яких - близько 1 тис. га (без площі водних акваторій).