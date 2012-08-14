Андріївський узвіз може «попливти» через неконтрольоване будівництво

Старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України, кандидат геолого-мінералогічних наук Вадим Рибін заявляє про неприпустимість будівництва на столичному Андріївському узвозі паркингів і будинків на фундаментах на палях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

В.Рибін наголосив, що територія Андріївського узвозу, як і вся територія заповідника «Стародавній Київ», зсувонебезпечна.

«Ця вулиця подтоплена, тобто там високий рівень грунтових вод: у верхній частині 3-5 м, а в нижній – 1-2 м. І вона зсувонебезпечна. Це становить небезпеку для всіх будинків – і для старих, і для нових, які хочуть спорудити. Моя думка – вкрай важливо, аби велику увагу було приділено інженерним комунікаціям. Вода є найсильнішим і найактивнішим учасником сзувних процесів, які знищують і пам'ятники, і просто добротні старі будівлі», - сказав В.Рибін.

За його словами, на Андріївському узвозі не повинно бути жодних підземних паркингів, жодних нових будівель на палевих фундаментах. «Тому що палеві фундаменти змінюють гідрологічну обстановку, і це шкідливо для старих будівель», - пояснив фахівець.

«На Андріївському узвозі не повинно бути жодного паркингу, ані наземного, ані підземного. Машин у такій зоні бути не повинно. Природно, що хтось там живе в будинках і має авто. Але все це має бути обмежено. Будь-якими заходами, але обмежити розповсюдження автотранспорту на цю вулицю. Вона має бути здебільшого пішохідною», - наголосив В.Рибін.

Також він заявив про необхідність заміни всіх комунікацій при укріпленні і реконструкції старих будівель на узвозі й організації дренажу навколо Андріївської церкви, який захищає храм від руйнівної дії води.

«Але при цьому потрібно пам'ятати, що будь-яке необережне втручання цілком може викликати негативну реакцію якогось старого будинку сусіднього і викликати його деформацію», - наголосив В.Рибін.

Як повідомляв УНІАН, Андріївський узвіз після реконструкції був відкритий цього року до дня Києва, наприкінці травня.

За словами голови КМДА Олександра Попова, реконструкція, зокрема, заміна бруківки, ремонт фасадів, а також прокладення інженерних мереж обійшлося місту 45 млн. грн. Він відзначив, що реконструкція здійснювалася після значної роботи науковців, яка лягла в основу проекту реконструкції.

Тоді ж головний архітектор Києва Сергій Целовальник відзначив, що на Андріївському узвозі створено зливову каналізацію, якої там ніколи не було.