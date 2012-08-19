Коломия святкує 771-річчя

Сьогодні, 19 серпня, жителі та гості міста Коломиї Івано-Франківської області, в якому діє єдиний в світі Музей писанки, святкують 771-річчя з дня заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочалося святкування з Богослужінь в церквах міста. Головною подією святкування було освячення главою Української греко-католицької церкви Святославом (Шевчуком) кафедрального собору Преображення Христового – найбільшого на теренах західних областей України.

У програмі також святкова хода громадськості від пам’ятника борцям за Незалежну Україну до площі Відродження, міське свято пасічника і товариська зустріч з футболу між командами ветеранів «Динамо» (Київ) і «Сільмаш» (Коломия), прем’єра дитячої вистави «Мауглі» та відкриття 165-го театрального сезону у Коломийському драмтеатрі імені Івана Озаркевича.

Також на гостей свята очікують марш-парад духових оркестрів і концертна програма за участю танцювального колективу «Барвінок» із Канади, гала-концерт V Міжнародного фестивалю дитячого естрадного мистецтва «Зорепад» і святковий концерт за участю народних артистів України Іво Бобула, Михайла Кривеня, Надії Шестакової та святковий феєрверк.

Довідка УНІАН. Перша літописна згадка про Коломию датована 1241 роком. У місті проживає понад 60 тис осіб.

У Галицько-Волинському літописі місто фігурує як "доходне стольне місто" князя Данила Галицького.

Розвиток міста в епоху середньовіччя мав певні особливості у порівнянні з іншими подібними містами Центрально-Східної Європи. Тут відбувається польсько-шляхетські сеймики, укладаються міжнародні угоди між Польщею і Волощиною.

До 1939 р. Коломия стає другим після Львова центром культурно-громадського життя Галичини. Після Другої світової війни місто розвивається як і більшість подібних міст України.

Відродження новітньої історії спонукало до відкриття в Коломиї нових пам’ятників: 20 вересня 1992 р. – Михайлові Грушевському; 22 серпня 1993 р. – Тарасові Шевченку; 19 жовтня 1997 р. – Кирилові Трильовському; 22 серпня 1999 р. – статуя Божої Матері „За щасливе повернення з фронтів війни, тюрем, концтаборів”; 3 листопада 2001 р. – воїнам-інтернаціоналістам; 5 січня 2008 р. – борцям за незалежну Україну.