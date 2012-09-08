Легендарний Фокс із "Місця зустрічі змінити не можна" покінчив із собою

Народний артист Росії Олександр Бєлявський покінчив життя самогубством.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«Попередньо встановлено, що О.Бєлявський вчинив суїцид, вистрибнувши з вікна, розташованого на сходовому майданчику між 5 і 6 поверхом під'їзду власного будинку. Від одержаних тілесних ушкоджень актор помер на місці», - йдеться в повідомленні.

Під час первинного огляду, ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Біля вікна сходового прольоту знайдено тростину О.Бєлявського, ознак боротьби не виявлено.

За інформацією відомства, сьогодні приблизно о 13 годині в слідчі органи надійшло повідомлення про виявлення під вікнами будинку, розташованого на Великому Тишинському провулку міста Москви, тіла О.Бєлявського. За даним фактом слідчими органами Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по місту Москві проводиться перевірка.

Наразі на місці події працюють слідчі. Встановлюються всі обставини події. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення, наголосили у відомстві.

Кілька років тому О.Бєлявський переніс важкий інсульт, після чого не міг говорити.

О.Бєлявський зіграв більш ніж в 100 фільмах, озвучив ще кілька сотень, зокрема став російським голосом британського коміка Бені Хілла. Одні з найвідоміших його ролей - у фільмах "Чотири танкісти і собака", "Місце зустрічі змінити не можна", "Іронія долі, або З легкою парою", "Антикілер".

Він був першим ведучим знаменитого в 1960-1970-ті роки телевізійного "Кабачка 13 стільців".