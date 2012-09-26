За 15 років українців поменшало на 7 млн - це більше, ніж населення у Данії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва під час розширених комітетських слухань на тему: «Реформування системи медичного обслуговування населення і перспективи введення обов'язкового медичного страхування в Україні».

За її словами, у нашій країні найвищі темпи скорочення чисельності населення в Європі - щороку вмирають близько 700 тисяч українців.

«За останні 15 років населення України скоротилося майже на 7 млн осіб (з 52,2 млн до 45,6 млн). Ці втрати можна порівняти з населенням таких країн, як Данія, Грузія, Фінляндія, Норвегія. Наші співгромадяни живуть в середньому на 12-14 років менше, ніж у європейських країнах», - відзначила Т.Бахтєєва

Вона підкреслила, що ситуація посилюється тим, що українці ведуть нездоровий спосіб життя.

«Нераціональне харчування, алкоголізм, паління, наркоманія і багато інших негативних явищ стали нормою життя. Це значною мірою визначає основу структури захворюваності і смертності населення. На серцево-судинні захворювання хворіють від 12 до 14 млн жителів нашої країни. А понад 1 млн українців страждають від онкологічних захворювань. Саме ці два захворювання в Україні визначають майже 80% структури загальної смертності», - сказала Т.Бахтєєва.