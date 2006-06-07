МОЗ гарантує якісні ліки в усіх легальних аптеках України

Ліки, які є сьогодні в аптеках України, мають гарантовану якість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції у Києві директор Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров’я України Віктор ЧУМАК та перший заступник Головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів Владислав ОНИЩЕНКО.

В.ЧУМАК зазначив, що в Україні система контролю за лікарськими засобами дуже близька до системи європейських стандартів. Вона дуже розгалужена та охоплює усі етапи обігу ліків, починаючи з їх створення до реалізації та застосування споживачем, включає також контроль на стадії реєстрації – коли препарат отримує перепустку на ринок України. Він підкреслив, що кожні 5 років вимоги до якості препаратів переглядаються в бік їх підвищення. “Те, що ми сьогодні маємо, дозволяє нам стверджувати, що засоби, які у нас є в аптечній мережі, в лікувальних закладах, відповідають тим вимогам, які гарантують їх безпечність, перш за все, і їх лікувальну властивість”, - запевнив В.ЧУМАК.

Крім того, 5 років тому в Україні було створено систему післяреєстраційного нагляду, тобто відстеження препарату вже після його надходження на ринок України, яке здійснює Держінспекція з контролю якості у сфері обігу. Тобто, за словами В.ЧУМАКА, якщо фірма відхиляється від тих показників якості, які вона декларувала під час реєстрації медичного препарату, МОЗ має механізм вилучення цих лікарських засобів з ринку.

Він поінформував, що минулого року міністерство вилучило 7 препаратів і 2 препарати - в поточному році. Між іншим, на сьогодні в Україні дозволено до застосування 17 тис. лікарських засобів. “Ці 7 на загальному фоні – це дуже мало, і вони були вилучені завдяки системі попередження ще до того, як потрапили до аптек”, - повідомив В.ЧУМАК. Він не оприлюднив назви препарати, але погодився повідомити що серед них: 4 імпортні, серед яких індійський нітрогліцерин зі зменшеним удвічі вмістом діючої речовини, та три вітчизняні препарати.

У свою чергу, В.ОНИЩЕНКО повідомив, що Держінспекцією МОЗ за минулий рік було заборонено реалізацію 96-ти серій 29 найменувань фальсифікованих лікарських засобів; 76 - серій субстандартних, тобто неякісних лікарських засобів, які не відповідають тим чи іншим показникам якості, і 46 найменувань всіх серій лікарських засобів.

За словами В.ОНИЩЕНКО, за результатами перевірок структур, через які здійснюється реалізація або забезпечення громадян препаратами, якщо виявлено порушення з ознаками злочину, матеріали передаються до правоохоронних органів. Таким чином, минулого року проти порушників законодавства фармакологічного ринку було порушено 823 справи. Крім того, направлено понад тисячу повідомлень органам ліцензування про порушення вимог і вирішення подальшої дії ліцензії. Адміністративних стягнень в минулому році було здійснено на суму понад 240 тис. грн..

Довідка УНІАН. Згідно із ст. 14 Закону України “Про лікарські засоби”, спеціальним органом державного контролю якості лікарських засобів є Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я України, якій безпосередньо підпорядковані державні інспекції з контролю якості лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України має у підпорядкуванні 27 територіальних державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів. Територіальним державним інспекціям підпорядковані 27 лабораторій. Загальна чисельність співробітників Державної інспекції МОЗ та територіальних державних інспекцій становить близько 600 осіб.