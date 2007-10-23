Скрипка мріє перекласти «Катюшу»

Українські вояки співатимуть патріотичних пісень. Про це подбав Олег Скрипка, який майже рік збирав козацький, стрілецький та повстанський фольклор. Збірку учора презентували ключовій аудиторії – курсантам Київського Військового Ліцею імені Івана Богуна.

Разом із Олегом Скрипкою, про патріотичне виховання дбали Марічка Бурмака, "Мандри" та поки маловідомий гурт "Хорея Козацька", який, власне, найкраще знайомий із патріотичним фольклором.

Поки що представили дещо урізаний варіант альбому, і 3 сотні примірників пообіцяли подарувати ліцеїстів – аби у казармах вони слухали українське, а не реп чи «ЛЮБЕ». Повна версія має вийти до Дня збройних Сил України у грудні – там будуть героїчні наспіви у виконанні 15 гуртів.

Співаки, які працювали над альбомом, не хочуть, аби він став просто сувенірною продукцією. Вони сподіваються ввести патріотичні пісні у широкий обіг, а Олег Скрипка мріє перекласти українською «Катюшу» та «Синій платочок»

ICTV