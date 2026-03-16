У Росії розпочалося блокування Telegram: месенджер практично не працює

За 2 дні зареєстровано понад 18 тисяч скарг від користувачів.

Російські користувачі зіткнулися з масовими проблемами в роботі месенджера Telegram, повідомляє The Moscow Times. За останні кілька днів сервіс практично перестав функціонувати на території країни.

За даними "Сбой.рф", 14 і 15 березня було зафіксовано понад 18 тисяч скарг користувачів на роботу додатка. Вони повідомляють про неможливість надсилати повідомлення та завантажувати фото і відео. Найбільша кількість скарг надійшла з Москви, Санкт-Петербурга та Підмосков'я, хоча проблеми спостерігаються по всій Росії.

Автор видання "Код Дурова" Владислав Войтенко в ефірі "Коммерсант FM" зазначив, що з російських IP-адрес Telegram "фактично не працює", особливо при підключенні через домашніх інтернет-провайдерів. Використовувати мобільний інтернет для доступу до месенджера тепер практично неможливо.

Він додав, що в регіонах, де доступні лише сайти з "білого списку", більшість VPN-сервісів не допомагають обійти блокування.

Президент Асоціації операторів зв'язку МАКАТЕЛ Олексій Амелькін заявив, що уповільнення роботи Telegram фіксувалося вже давно, проте напередодні почали надходити скарги на недоступність десктоп-версії месенджера. За його словами, "все залежить від мережі – стільникової, стаціонарної, регіону і навіть конкретного місця". Державні органи застосовують різні умови блокування в різних частинах країни.

Що відомо про блокування

Нагадаємо, за інформацією джерел, наближених до Кремля, Telegram буде повністю заблоковано в Росії до 1 квітня. Рішення про блокування було ухвалено силовиками та затверджено на Раді безпеки РФ. При цьому адміністрація президента може вислуховувати думки експертів, але остаточне рішення залишається за силовими структурами. За даними Baza, блокування буде "тотальним" – за аналогією з Instagram і Facebook. Додаток не завантажуватиметься ні через мобільні мережі, ні через стаціонарні інтернет-системи. Творець Telegram Павло Дуров зазначав, що Росія обмежує доступ до месенджера, щоб змусити своїх громадян перейти на контрольований державою додаток, який створено для стеження та політичної цензури.

Вас також можуть зацікавити новини: