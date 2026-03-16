Допоможе досвід 'зернового коридору': у ЄС вигадали, як розблокувати Ормузьку протоку

Сторони шукають шляхи забезпечення поставок енергоносіїв та добрив Ормузькою протокою.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорили створення в Перській затоці аналогу українського "зернового коридору" у Чорному морі, повідомляє Deutsche Welle.

Каллас та Гутерріш обговорили можливість забезпечення безперервних поставок енергоносіїв та добрив Ормузькою протокою. Прикладом для наслідування може стати "зерновий коридор" у Чорному морі.

На думку Каллас, нинішня ситуація в протоці небезпечна як для постачання енергії до Азії, так і для виробництва добрив. Брак добрив цьогоріч викличе дефіцит продовольства в наступному році, впевнена головна дипломатка ЄС.

Відео дня

"Важливо, щоб напруга на Близькому Сході не відволікала увагу від України. Зараз потрібно, щоб у Росії було менше грошей для ведення війни, а не більше", – зауважила Каллас.

Дипломатка впевнена, що блокування Ормузької протоки йде на користь Москви, а послаблення санкцій США проти російської нафти - небезпечний прецедент. Відповідно, Євросоюз має запобігти отриманню Росією надприбутків та допомогти розблокувати протоку.

Війна в Ірані та ціни на нафту – головні новини

