Експерти сумніваються в ефективності нової стратегії США щодо знищення 'шахедів'

У Сполучених Штатах обговорюють ідею знищення пускових установок іранських ударних дронів типу "Шахед". Як пише профільне видання Defense One, такий підхід може виявитися вкрай складним і витратним.

Військові США та їхні союзники вже стикалися з загрозою іранських безпілотників, однак нинішні атаки на військові об'єкти стали одним із перших випадків, коли довелося відбивати найбільш масовані удари такими дронами.

Для перехоплення безпілотників використовуються різні засоби – від гелікоптерів і керованих ракет APKWS до більш дорогого озброєння, включаючи ракети класу "повітря-повітря" AIM‑9 і AIM‑120. Однак застосування такої зброї проти відносно дешевих дронів вважається економічно недоцільним.

Як зазначають експерти, збивати безпілотники за допомогою винищувача п'ятого покоління F‑35 – це все одно, що "колоти горіхи кувалдою". Тому американські військові все частіше намагаються використовувати дешевші засоби протидії.

Глава Центрального командування США Бред Купер заявив, що американські сили поступово переходять до більш економічно ефективних методів боротьби з дронами. "Зараз ми витрачаємо багато часу на знищення безпілотників вартістю в сотні тисяч доларів зброєю вартістю близько десяти тисяч", – зазначив адмірал.

Одним із рішень може стати використання спеціалізованих зенітних дронів. Раніше США перекинули на Близький Схід близько 10 тисяч перехоплювачів комплексу Merops, який раніше пройшов бойові випробування в Україні. Вартість одного такого дрона оцінюється приблизно в 14–15 тисяч доларів, однак при масових замовленнях вона може знизитися до 3–5 тисяч.

Водночас колишній пілот винищувача та декан Інституту аерокосмічних досліджень імені Мітчелла Дейв Дептула запропонував зосередитися на знищенні самих пускових установок безпілотників. За його словами, такі цілі можуть уражатися, наприклад, багатоцільовими винищувачами F‑16 Fighting Falcon. "Найкращий спосіб оборони – це наступ. Тому потрібно вийти і знищити пускові установки "Шахедів"", – заявив він.

Однак аналітики попереджають, що реалізація такої стратегії може виявитися вкрай складною. Пускові установки для іранських дронів є мобільними і відносно простими, тому їх можна швидко переміщати і розгортати практично в будь-якій точці країни.

Досвід боротьби з мобільними пусковими установками балістичних ракет показує, що після знищення значної частини таких систем пошук тих, що залишилися, стає значно складнішим і небезпечнішим. Крім того, противник може адаптуватися до подібної тактики, збільшуючи масштаби масових запусків дронів.

На думку експертів, більш ефективним рішенням може бути знищення складів боєприпасів, виробничих потужностей або інфраструктури, пов’язаної з випуском дронів і ракет. Однак у випадку Ірану такі операції також можуть зіткнутися з серйозними труднощами.

Український досвід у боротьбі з дронами

Під час повномасштабної війни з РФ Україна отримувала військову допомогу від США та європейських союзників. Однак зараз, коли на Близькому Сході триває конфлікт, уряд України пропонує ключову технологію для перехоплення БПЛА, які загрожують нафтовим об’єктам і судноплавству в регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України, незважаючи на її значний бойовий досвід боротьби з дронами. Про це він сказав у телефонному інтерв'ю Fox News, коментуючи можливу співпрацю з Києвом у сфері протидії безпілотникам на тлі війни на Близькому Сході.

Українські системи боротьби з дронами привертають увагу країн Перської затоки та інших держав завдяки ефективності, низькій вартості та досвіду операторів.

