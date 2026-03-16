Ціни на пальне на АЗС не зупиняються: скільки сьогодні коштують бензин, дизель та автогаз

Середні ціни на бензин, дизель та газ на АЗС 16 березня продовжили зростання. Найбільше у понеділок подорожчало дизельне пальне, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що середня вартість бензину марки A-95 на АЗС у перший робочий день тижня зросла на 17 копійок - до 69,31 грн/л. Автогаз, у середньому, подорожчав на 64 копійки - до 43,14 грн/л. Натомість, дизель підскочив на 1,85 грн/л - до 76,76 грн/л

Ціни на бензин

Найдешевше бензин марки А-95 16 березня можна придбати у мережі ZOG. Середня вартість 95-го тут становить 65 грн/л. Найвищий цінник на АЗС Grand Petrol. На стелах цієї мережі 95-й, у середньому, пропонують по 71,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 68,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

SOCAR - 69,99 грн/л;

KLO - 70,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 67,69 грн/л.

OKKO – 70,99 грн/л

WOG – 70,99 грн/л

Ціни на дизель

Найдешевше дизельне пальне 16 березня можна придбати у мережі АЗС Rodnik. Середня вартість дизеля тут становить 68,99 грн/л. Найвищий цінник на дизель у перший робочий день тижня встановили мережі Grand Petrol, ОККО та WOG. Дизелем на АЗС цих мереж можна заправитися, у середньому, по 79,99 грн/л.

Не набагато відстала від дизельних цінових чемпіонів дня популярна мережа KLO, де можна заправитися дизельним пальним, у середньому, по 79,89 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 77,90 грн/л;

"Укрнафта" - 73,99 грн/л;

SOCAR - 78,85 грн/л;

БРСМ-Нафта - 73,90 грн/л.

Ціни на автогаз

Вартість автогазу в усіх мережах АЗС 16 березня перевищила 40 грн/л. Найдешевше газом заправлять вашого "залізного коня" у мережі U.GO, де середній прайс становить 40,4 грн/літр. Найвища середня вартість автогазу 16 березня - на АЗС мережі WOG – 45,98 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 43,4 грн/л;

"Укрнафта" - 41,99 грн/л;

SOCAR - 44,69 грн/л;

KLO - 44,6 грн/л;

БРСМ-Нафта - 40,91 грн/л;

OKKO – 44,99 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин - останні новини

Через війну на Близькому Сході та триваюче блокування Ормузької протоки, через яку постачається 20% нафти, виробленої у світі, ціни на нафту суттєво зросли. Періодично "чорне золото" торгується вище 100 доларів за барель.

Через зростання світових цін на нафту та котирувань газойлю ціни на АЗС в Україні пішли вгору. Лише 13 березня дизельне пальне та автогаз подорожчали, відповідно, на 54 та 53 копійки. Разом з тим, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що ціни на бензин в Україні корелюють зі світовими.

