Росіяни активно штурмують три села біля Гуляйполя: у ЗСУ розкрили, чи ворог має успіх

Волошин запевнив, що посунутися окупантам не вдається.

На Гуляйпільському напрямку тривають запеклі бої за населені пункти Мирне, Білогір’я та Лугівське, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

За його словами, загалом на цьому напрямку, починаючи від Нового Запоріжжя і до північних околиць Гуляйполя, росіяни не просунулися, тому змістили активність на південь і захід від міста, зокрема почали інтенсивніше атакувати у напрямку Залізничного.

"Щодня там відбувається півтора десятка бойових зіткнень. У Мирному він почав також десь 2-2,5 тижня тому активно проводити штурмові дії. Намагається просунутись у цьому населеному пункті, хоча успіхів не має, щодня ми фіксуємо там по 5-7 бойових зіткнень", – каже Волошин.

Відео дня

Біля Білогір’я, зазначив він, активність ворога була нижчою - приблизно 1-2 бойові зіткнення на день, а також 5-7 на тиждень.

"Говорити, що вони окупували ці два населених пункти, – це неправда, тому що бої йдуть неподалік цих населених пунктів, ворог ще не увійшов, а лише прагне увійти, його штурмові групи намагаються зайти", - сказав речник, додавши, що населений пункт вважається захопленим тоді, коли противник вводить туди групи закріплення, а цього російські війська не змогли зробити.

Крім того, він підтвердив, що в Лугівське і Білогір’я проникали інфільтраційні групи, були бої з ними, але, наголовив, Сили оборони їх знищили. Волошин додав, що ситуація в районі Лугівського дещо складніша.

"Ворог постійно там намагається проводити також свої штурмові дії і постійно завдає авіаційних ударів по цих населених пунктах, застосовуючи і кориговані авіаційні бомби", – сказав він.

Ситуація на фронті

Як повідомляв раніше УНІАН, за останньою інформацією Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на Донеччині, а саме в південній частині Ямполя, який розташований на схід від Словʼянська, та на південній околиці Костянтинівки. Тоді як росіяни, ймовірно, просунулися на північний захід від Ступочок, що розташовані на схід від Костянтинівки.

На думку офіцера 63-ї окремої механізованої бригади з позивним Кінг, бої за Слов'янськ не розпочнуться, доки Сили оборони України утримують Лиман у Донецькій області. У разі відходу українських захисників до річки Сіверський Донець Росія зможе уражати Словʼянськ дронами, які підтягнуться до міста вслід за артилерією, сказав він.

Також військовий Олександр Курбатов розповідав, що ЗСУ вдалося зупинити росіян на Запорізькому напрямку та зміцнити позиції. Він зазначив, що українські військові продовжують обороняти Запоріжжя, яке російські війська визначили однією зі своїх ключових цілей.

