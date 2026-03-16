Путін їсть попкорн і радіє: у ЄС розкритикували Трампа за Іран і Україну

Хаос на Близькому Сході та загроза для України грає на руку тільки диктатору РФ, вважає очільник МЗС Люксембургу.

Диктатор РФ Володимир Путін отримує найбільшу вигоду від війни на Близькому Сході, поки світова увага відволікається від вторгнення Росії в Україну. Кремль використовує надприбутки від енергоносіїв для фінансування подальшої агресії проти Києва, заявив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель перед зустріччю голів МЗС ЄС у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

Путін просто спостерігає за конфліктами, які виснажують ресурси Заходу. Дипломат наголосив, що ці кошти моментально перетворюються на зброю проти українців.

"Є одна людина, яка, справді, щаслива. Він сидить у Москві і їсть попкорн. Це Путін. Він сидить там і отримує більше грошей від газу та бензину з Росії. Його гроші просто течуть в країну. І я не знаю, чи Трамп це насправді усвідомлює, що є хтось, хто їсть попкорн і збагачується. Потім ці гроші ідуть на війну, вони використовуватимуть проти України. Ми не повинні про це забувати", - заявив Беттель.

Міністр дорікнув світовим медіа за зміщення акцентів с агресії РФ в Україні. Він переконаний, що Європа має повернутися за стіл переговорів. Очільниця європейської дипломатії з Естонії Кая Каллас отримає надскладне завдання, як й інші очільники держав ЄС, але Беттель вважає, що не розмір країни, а особистості вирішують успішність переговорів:

"Не розмір чи сила країни дають дипломату можливість вести переговори з кимось. Важливі особисті стосунки. І я переконаний, що зараз на політичній вершині є принаймні одна людина, яка має таку здатність… Але зараз тривають переговори, а ми повністю відсутні".

Іранські дрони та 5 стаття НАТО при Трампі

Також голова МЗС Люксембурга торкнувся теми іранських дронів-камікадзе, адже вони тепер здатні летіти на 2 000 кілометрів. Отже, на думку дипломата, загроза стає ближчою для ЄС, тому Європа мусить вирішити, чи втручатися у цю ситуацію.

Щодо НАТО, то Беттель закликав Дональда Трампа до прагматизму. НАТО, за його словами, це не лише безпека Європи. Це величезні прибутки для США, адже європейці купують американську зброю мільярдними партіями.

Міністр пояснив своє бачення позиції Вашингтона:

"Пан Трамп має розуміти, що НАТО може бути в інтересах ЄС, але це також в інтересах Америки. Ми сильніші разом. І я не можу уявити, що Дональд Трамп хоче бути могильником НАТО. І він не повинен забувати, що ми багато в нього замовляємо… ми його найкращі клієнти. В інтересах США, щоб ми підтримували НАТО, а не ховали його".

Питання колективної оборони поки не стоїть гостро. Стаття 5 НАТО діє лише при нападі на члена Альянсу, каже Беттель. І хоча ракети влучили по Кіпру, але він не входить до блоку, тож для запровадження 5 статті (колективної відповіді Альянсу, - ред.) підстав поки що немає.

Останні події війни в Ірані

Президент США Дональд Трамп пригрозив союзникам по НАТО, вимагаючи їхньої участі у військових діях проти Ірану. Він попередив про негативні наслідки для Альянсу, якщо країни не підтримають його ініціативу щодо відкриття Ормузької протоки.

Паралельно з цим, Ізраїль здійснив атаку на літак верховного лідера Ірану в Тегерані. Військове відомство Ізраїлю заявило, що ця акція значно послабить координаційні можливості іранського режиму.

Крім того, міжнародний аеропорт Дубая призупинив польоти через інцидент з іранським безпілотником, який влучив у паливний резервуар. Адміністрація аеропорту рекомендує пасажирам перевіряти статус своїх рейсів у відповідних авіакомпаніях.

