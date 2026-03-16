Весняний хайкінг в Карпатах: чим туристів приваблює Полонина Руна на Закарпатті (фоторепортаж)

В Українських Карпатах вже невдовзі розпочнеться літній туристичний сезон, однак найбільш нетерплячі туристи-пішохідники вже планують перші походи в гори. У Закарпатській області для них вже навіть підготували карту прихистків, де можна перечекати негоду чи заночувати.

Власне, вже зараз фанати хайкінгу на Закарпатті штурмують Полонину Руна, також відому як Полонина Рівна, з максимальною висотою 1479 метрів.

Там ще досі частково зберігся сніговий покрив, але за рахунок відсутності занадто різких перепадів висоти і комфортного для проходження рельєфу навіть зараз по маршруту цілком реально ходити.

Серед іншого, на полонині також розташовані орнітологічний заказник "Соколові Скелі" та гідрологічна пам'ятка природи "Льодовикове озеро Велике Тростя", на південно-східних схилах – Тур'є-Полянський заказник і водоспад Воєводин, на північно-західних – Лумшорські водоспади.

Також протягом останніх років навколо Полонини Руна розгорівся чималий скандал через плани побудувати там потужну вітрову електростанцію – вже зараз там можна побачити фундаментну плита під вітряний електрогенератор.

Найближчі населені пункти до Полонини Руна – села Лумшори (47 кілометрів машиною від Ужгорода) і Липовець (14 кілометрів машиню від Хуста).

Власне, саме від Лумшор йде найпопулярніший туристичний маршрут для сходження на Руну протяжністю близько 7 кілометрів в один бік, з перепадом висоти 640 метрів. Починається він біля турбаз, переходить струмок і веде лісовою дорогою через озеро Комсомольське.

З вершини полонини відкриваються неймовірні краєвиди на гору Пікуй, заказник "Шипіт" та Словацькі Бескиди.

Професійні гіди радять туристам ходити на Полонину Руна навесні чи восени, адже влітку там може бути занадто спекотно.

Як раніше розповідав УНІАН.Туризм, ідеальні умови для хайкінгу в Українських Карпатах пропонує Полонина Боржава, також на Закарпатті. Це місце підійде як для досвідчених пішохідних туристів, так і для початківців.

Також хороші пішохідні маршрути для туристів з різним рівнем підготовки пропонує курорт Славсько у Львівській області. До того ж, туди можна легко доїхати поїздом.

