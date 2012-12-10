Посол України в Росії за співтовариство економік від Лісабона до Владивостока

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в Москві в ході круглого столу на тему «Єдиний економічний простір: проблеми і шляхи їх вирішення, перспективи розвитку, правове забезпечення».

«Досить часто можна почути думку, що євроінтеграційні наміри України є перешкодою для взаємовигідної співпраці з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану. Таке твердження – не більше ніж міф. Це підтверджується статистикою», - сказав В.Єльченко.

Посол зазначив, що частка Євросоюзу в зовнішньоторговельному обороті РФ за перші дев'ять місяців 2012 року становила 49%, а частка всередині МС становила при цьому 7%.

Він наголосив, що активна участь в одних об'єднуючих процесах не заважає тісно співробітничати з іншими інтеграційними форматами.

За його словами, те саме можна сказати і про перешкоди, які нібито може створити підписання Україною договору про зону вільної торгівлі з ЄС за наявності вже існуючої угоди в рамках СНД.

В.Єльченко переконаний, що тим самим можна добитися синергії від укладення договорів за обома найважливішими для України напрямами торгівлі. При цьому він додав, що Україні особливо імпонує ініціатива російського керівництва про створення в майбутньому «гармонійного співтовариства економік від Лісабона до Владивостока».

«Всім відомо, що в перспективі ми не виключаємо для себе можливості активнішої участі в інтеграційних процесах на просторі СНД. Зараз же Україна вибрала стосовно Митного союзу і ЄЕП чітку і відкриту позицію: ми зацікавлені в щонайтіснішій і конструктивній співпраці, але приєднуватися поки що не готові. Нам потрібен час, більше інформації, вивчення досвіду, який тільки починають набувати нинішні члени об'єднання», - сказав В.Єльченко.

Він переконаний, що, враховуючи рівень співпраці з країнами-членами ЄЕП і налаштованість поглиблювати співпрацю, ідея про надання Україні статусу спостерігача при Євразійській економічній комісії (ЄЕК) заслуговує пильної уваги і зрештою реалізації.

Як сказав посол, ідея поглиблення інтеграції на просторі СНД потребує часу і детального вивчення, тому безпосередня присутність при розвитку цих процесів цьому сприятиме.

Крім того, В.Єльченко запропонував представникам ЄЕК подумати над відкриттям свого представництва в Києві, а також посольствам країн Митного союзу - активно працювати в столиці України щодо інформування про діяльність цього інтеграційного об'єднання.