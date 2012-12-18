У Держземі обіцяють не ускладнювати оформлення прав на землю

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Євген Бердников на конференції «Земельна реформа: впровадження Національної кадастрової системи».

За його словами, Міністерство юстиції та Міністерство аграрної політики і продовольства підготували спільний наказ, який підписано і юстирується, що визначає параметри взаємодії між Укрдержрєєстром і Держземагентством у питаннях обміну інформацією з Державним земельним кадастром і Державним реєстром прав на нерухоме майно.

«Взаємодія здійснюватиметься шляхом пакетного файлообміну і здійснюватиметься щодня, без участі самого громадянина», - уточнив заступник голови відомства.

У свою чергу начальник відділу роботи з громадянами і юридичними особами департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Укрдержрєєстру Олександра Маломуж відзначила, що з 2013 року право на земельні ділянки засвідчуватиметься тими самими документами, що і на інші об'єкти нерухомості, з урахуванням їх специфіки. Зокрема, Укрдержрєєстр, після реєстрації землі у Державному земельному кадастрі, видаватиме свідоцтво про право власності на нерухоме майно на новостворені земельні ділянки.

Вона додала, що Укрдержрєєстр і Держземагентство обмінюватимуться даними на центральному рівні.

У свою чергу Є.Бердников відзначив: «Якщо на «вторинному ринку» королем ситуації стає нотаріус, то на «первинному» звернення громадян можна здійснювати безпосередньо через державних кадастрових реєстраторів Держземагентства, які в електронному вигляді документи направлятимуть до Укрдержрєєстру, одержуватимуть там свідоцтва і видаватимуть громадянам. Тобто переважно порядок роботи у даному разі буде дотримано, і для громадян це не призведе до певних ускладнень. Це технічні питання, пов'язані з форматами файлів, зі змістом інформації, технологічними процесами... ».

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводитимуть органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержрєєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

З 1 січня 2013 року відповідати за видачу документів на землю будуть Центр Державного земельного кадастру і Держземагентство. При цьому реєструвати право власності та інші права на землю будуть державні кадастрові реєстратори у районах і містах обласного значення.