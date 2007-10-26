Україна добилася прориву в переговорах з Киргизією щодо СОТ

Україна добилася прориву в переговорах з Киргизією в рамках вступу до Світової організації торгівлі(СОТ). Про це повідомляє "Коммерсант-Украина".Учора в Женеві в ході неформального засідання робочої групи киргизька делегація визнала необгрунтованість своїх претензій щодо відміни Україною імпортних мит на аграрну продукцію, пообіцявши підписати двосторонній протокол, якщо Київ збереже діючу між країнами зону вільної торгівлі. Втім, про закінчення переговорів поки говорити рано, констатують експерти. Політична криза в Киргизії може затягнути підписання протоколу, від якого залежить вступ України у СОТ, на невизначений термін.

Крім успішних переговорів з представниками Киргизії, Україні вдалося добитися схвалення робочою групою підсумкового звіту про повну відповідність українського законодавства стандартам і нормам СОТ. "Ми досягли прогресу в узгодженні звіту. З 20 неузгоджених положень після засідання залишилися лише 3, які можуть бути в робочому порядку вирішені зацікавленими сторонами протягом місяця", - уточнило джерело газети "Коммерсант-Украина". Наприклад, було повністю врегульовано питання маркування дитячого харчування із вмістом генно-модифікованих продуктів.

Вже в кінці листопада на офіційному засіданні робочої групи Україна зможе схвалити звіт і направити його в секретаріат СОТ, що є прецедентом для організації. "Вперше в рамках СОТ глава робочої групи, посол Чилі при СОТ Маріо Матус, виступив з ініціативою завершити роботу над звітом до закінчення узгодження тарифного додатку (буде схвалений після підписання протоколу з Киргизією.–Ъ), – сказав переговорник.– Поки що жодна країна не виторговувала для себе таких дозволів".

Втім, експерти побоюються, що політична криза в Киргизії може в черговий раз відтягнути підписання протоколу і остаточне завершення переговорного процесу в рамках СОТ. Нагадаємо, у понеділок президент Киргизії Курманбек Бакіев розпустив парламент, а в середу відправив у відставку уряд. "Дійсно, тепер переговори з Киргизією можна було б завершити через місяць, - говорить експерт центру `CASE-Україна` Світлана Таран.– Але в умовах політичної кризи новий уряд захоче як мінімум детально вникнути в домовленість, а може, і попіаритися на ній перед виборами і вимагати її перегляду". "Розпуск киргизького парламенту і відставка уряду можуть означати, що в найближчі три місяці ця країна самоусунеться від переговорів з Україною", - вважає аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Віталій Ваврищук. У цьому випадку, за його оцінками, вступ України у СОТ може відбутися лише в другій половині 2008 року.