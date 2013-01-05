Експерти впевнені, що уряд допоможе вітчизняним товаровиробникам

В даний час обсяг імпортних товарів в Україні досяг критичної точки - держава імпортує не лише газ чи продукцію машинобудування, але навіть продукти харчування, хоча є великою аграрною країною. Саме цю проблему прем'єр Микола Азаров доручив вирішити Арбузову і Прасолову. "Необхідно енергійно втілювати програму імпортозаміщення, скорочення негативного сальдо зовнішнього торговельного балансу", - заявив глава уряду.

Доктор економічних наук, директор Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України Валерій Геєць вважає, що нові куратори програми імпортозаміщення впораються з поставленими перед ними завданнями, повідомляє Ukranews.

"Політика імпортозаміщення - це та сфера, яка повинна бути ключовою ідеєю у формуванні плану дій уряду на кілька найближчих років. Її успішна реалізація буде сприяти з одного боку подоланню негативного сальдо платіжного балансу, а з іншого - збільшенню наших експортних можливостей. Призначення куратором Сергія Арбузова допоможе більш швидкими темпами реалізувати цю програму ", - сказав він. У свою чергу завідувач відділом економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Ярослав Жалило заявив, що зараз багато галузей вітчизняної економіки мають дисбаланс в питаннях імпорту-експорту, які повинні вирішити відповідальні за реалізацію програми імпортозаміщення.

"Візьміть для прикладу м'ясо птиці, з яким ми виходимо на експорт в ЄС, а нам його у великих кількостях завозять з-за кордону. Очевидний дисбаланс. Потім - легка промисловість, де у нас є купа" сірих "підприємств, що виробляють якісний одяг і взуття, які потім завозяться в Україну в якості імпортних. Ці проблеми треба вирішувати ", - додав він. При цьому аналітики впевнені, що ключовими сферами економіки, в яких має відбутися найбільш активне заміщення імпорту повинні стати сільське господарство, машинобудування, легка і харчова промисловість і фармацевтика. На їхню думку, вже найближчим часом ситуація з обсягом імпорту має покращитися. Цілком можливо, що вже в цьому році на прилавках магазинів переважатимуть продовольчі та непродовольчі товари вітчизняного виробництва.