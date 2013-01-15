Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформація у нашому огляді:

На Рівненщині хлопець влаштував стрілянину у кафе: 8 поранених

Криваву розправу 22-річний молодик влаштував у приміщенні кафе в одному з селищ Володимирецького району. Всередину заходити не став — стріляв у вікно. Усі восьмеро потерпілих - віком від 17 до 25 років.

У Тимошенко назвали людину, домени якої засвітилися у скандалі з листуванням

Захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що поява в мережі інтернет сфальшованої переписки Євгенії Тимошенко та заступника голови партії "Батьківщина" Григорія Немирі є спланованою акцією влади для відволікання уваги суспільства від ситуації навколо Ю.Тимошенко.

Керівника української делегації у ПАРЄ через «цейтнот» вибиратимуть у Страсбурзі

«Згідно з прийнятими нормами, депутати мають обрати керівника в Києві на загальних зборах делегації, проте на цей раз звичний порядок буде порушено», - наголошується в статті.

Апеляційний суд залишив без змін вирок Волзі

Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок, винесений судом першої інстанції екс-голові Держкомфінпослуг Василю Волзі, який обвинувачувався в хабарництві.

Каськів поки без догани і тішиться, що проект здобув «колосальну відомість»

Урядова комісія пропонує президенту України розглянути питання про оголошення Владиславу Каськіву догани через інцидент з підписанням угоди про LNG термінал.

У Києві охоронець поранив міліціонера і ще двох людей

У Святошинському районі Києва, біля магазину «Велика кишеня», охоронець приватної структури з травматичної зброї поранив інспектора патрульно-постової служби та двох громадян.

Тимошенко продовжує акцію непокори, бо жодну її вимогу не виконали

«Юлія Володимирівна перебуває поза межами своєї палати, продовжує знаходитися в коридорі і продовжує не спати», - підкреслив О.Бригинець.

Експерти кажуть, що гривня може впасти вже у січні-лютому

Девальвація гривні може відбутися вже у січні-лютому і за підсумками 2013 року може досягти 10%, прогнозують аналітики

Мінфін хоче оподаткувати і балкони з туалетами

Міністерство фінансів України пропонує нараховувати податок на житлову нерухомість по загальній, а не житловій площі.