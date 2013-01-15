Головне за день: огляд топ-новин
На Рівненщині влаштували бійню. Волга програв апеляцію. Юлія Тимошенко заявила, що продовжує акцію громадянської непокори, тому що жодну з її вимог не виконали. У тюремників – інша версія.
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На Рівненщині хлопець влаштував стрілянину у кафе: 8 поранених
Криваву розправу 22-річний молодик влаштував у приміщенні кафе в одному з селищ Володимирецького району. Всередину заходити не став — стріляв у вікно. Усі восьмеро потерпілих - віком від 17 до 25 років.
У Тимошенко назвали людину, домени якої засвітилися у скандалі з листуванням
Захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що поява в мережі інтернет сфальшованої переписки Євгенії Тимошенко та заступника голови партії "Батьківщина" Григорія Немирі є спланованою акцією влади для відволікання уваги суспільства від ситуації навколо Ю.Тимошенко.
Керівника української делегації у ПАРЄ через «цейтнот» вибиратимуть у Страсбурзі
«Згідно з прийнятими нормами, депутати мають обрати керівника в Києві на загальних зборах делегації, проте на цей раз звичний порядок буде порушено», - наголошується в статті.
Апеляційний суд залишив без змін вирок Волзі
Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок, винесений судом першої інстанції екс-голові Держкомфінпослуг Василю Волзі, який обвинувачувався в хабарництві.
Каськів поки без догани і тішиться, що проект здобув «колосальну відомість»
Урядова комісія пропонує президенту України розглянути питання про оголошення Владиславу Каськіву догани через інцидент з підписанням угоди про LNG термінал.
У Києві охоронець поранив міліціонера і ще двох людей
У Святошинському районі Києва, біля магазину «Велика кишеня», охоронець приватної структури з травматичної зброї поранив інспектора патрульно-постової служби та двох громадян.
Тимошенко продовжує акцію непокори, бо жодну її вимогу не виконали
«Юлія Володимирівна перебуває поза межами своєї палати, продовжує знаходитися в коридорі і продовжує не спати», - підкреслив О.Бригинець.
Експерти кажуть, що гривня може впасти вже у січні-лютому
Девальвація гривні може відбутися вже у січні-лютому і за підсумками 2013 року може досягти 10%, прогнозують аналітики
Мінфін хоче оподаткувати і балкони з туалетами
Міністерство фінансів України пропонує нараховувати податок на житлову нерухомість по загальній, а не житловій площі.