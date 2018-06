Українські користувачі Google обрали своїх кандидатів на «Оскар»

Цей фільм у жанрі спагетті-вестерн кілька тижнів поспіль лідирував за кількістю запитів Google Україна в категорії “Фільми”, повідомили УНІАН у прес-службі компанії Google.

На другому місці – пригодницька драма “Життя Пі” (претендент на 11 «Оскарів») тайванського режисера, володаря «Оскара» Енга Лі.

Третю позицію зайняла чорна комедія “Мій хлопець - псих”.

Картина, що отримала найбільше номінацій на «Оскар» цього року – дванадцять, - історична драма від режисера Стівена Спілберга “Лінкольн”, розташувалася на четвертій позиції; а фаворит критиків “Операція Арго” Бена Аффлека - на п'ятій.

Повністю рейтинг фільмів-номінантів виглядає так: «Джанго звільнений» (Django Unchained), «Життя Пі» (Life of Pi), «Мій хлопець – псих» (Silver Linings Playbook), «Лінкольн» (Lincoln), «Операція Арго» (Аrgo), «Знедолені» (Les Misérables), «Ціль номер один» (Zero Dark Thirty), «Любов» (Amour), «Звірі дикого півдня» (Beasts of the Southern Wild).

Також Google проаналізував, якими з мультфільмів - номінантів на «Оскар» у категорії “Кращий повнометражний анімаційний фільм” найбільше цікавилися українські користувачі Google. У результаті, лідерство тут захопив фільм від студії Pixar “Відважна”, який вважається головним фаворитом у даній категорії. Решта позицій виглядає таким чином: «Ральф» (Wreck-ItRalph), «Паранорман» (ParaNorman), «Франкенвінні» (Frankenweenie), «Пірати! Банда невдах!» (ThePirates! In an Adventure with Scientists!).

Цього року Google вперше створив спеціальний сайт google.com/oscars, де фанати кіно зможуть знайти інформацію Оскар-2013, включаючи трейлери фільмів, біографії акторів й багато іншого.

Рік тому думки академіків і українських користувачів розійшлися - за кількістю запитів в Україні лідирував фільм “Древо життя”, а «Оскара» отримав “Артист”.

У неділю, 24 лютого, Американська академія кіномистецтв традиційно вручить одну з найбільш значущих нагород у світі кіно - премію «Оскар».