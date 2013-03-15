Середній клас в Україні залежить від великого бізнесу, - експерт

Про це заявила експерт організації Transparency International Галина Кохан, коментуючи підсумки публічних дебатів про роль середнього класу в Україні.

Нагадаємо, дебати «Для розвитку економіки України середній клас не обов'язковий», організовані фондом «Ефективне управління», пройшли в столичному Будинку вчителя, а трансляція велася на Корреспондент.net.

Спікерами дебатів, що відстоювали протилежні позиції, виступили президент «Українського медіа холдингу» Борис Ложкін, президент компанії експертного консультування «Неокон» Михайло Хазін, голова Київської школи економіки Павло Шеремет та один із засновників компанії Ward Howell Сергій Воробйов. «Великий бізнес буде розвиватися, створювати робочі місця і збільшувати кількість людей середнього класу», - спрогнозував Борис Ложкін.

«Сьогодні найчастіше від великого бізнесу залежить можливість добре заробляти, тому наймані працівники і зацікавлені в процвітанні великих виробництв. А держава зацікавлена ​​в збереженні такого статусу-кво, який вбереже її від соціальних потрясінь. Ключове питання в тому, хто повинен докласти основні зусилля до появи середнього класу: держава або сам бізнес? Держава повинна виробити єдині, прозорі правила, які б знизили адміністративний тиск на бізнес. У свою чергу бізнес повинен проявити себе в самоорганізації та соціальній відповідальності », - вважає Галина Кохан.

Галина Кохан підкреслила, що в економічних умовах України саме від великого бізнесу залежить створення сприятливого середовища для підприємництва. Як приклад експерт привела програму «Формула розвитку» групи СКМ, в рамках якої група закуповує для своїх потреб продукцію малих українських підприємств і окремих підприємців. Зокрема, в минулому році цією програмою група підтримала українських склодувів.