Арбузов: переговори з МВФ і з Росією не пов'язані між собою

Про це перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявив на прес-конференції.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи випливає з того, що місія МВФ має намір продовжити переговори з Україною 28 березня, що до цього терміну очікується досягти остаточної домовленості з Росією про зниження ціни на газ, С.Арбузов сказав: «Ніякого прямого зв'язку між роботою МВФ у нашій країні і роботою між двома країнами в частині зниження ціни на газ не існує».

При цьому він зазначив, що Україна продовжує обговорювати з МВФ питання надання нового кредиту в розмірі 15 млрд доларів (10 млрд SDR) на колишніх умовах.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна сподівається одержати кредит Міжнародного валютного фонду після досягнення домовленостей з Росією про зниження ціни на газ.

На цю тему: Азаров каже, що Україна домовлятиметься з МВФ, коли домовиться з Росією

Він підкреслив, що з МВФ досягнуто домовленості про перегляд умови про необхідність підвищити тарифи для населення у разі ліквідації дефіциту «Нафтогазу» після зниження ціни газу.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує провести переговори з владою України в рамках чергового свого візиту з 28 березня по 3 квітня.

Як повідомляв УНІАН, голова представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макс Альєр заявив, що прогрес у переговорах МВФ з українською владою є достатнім для продовження діалогу. При цьому він зазначив, що аналіз, який проводиться за підсумками візиту попередньої місії, що працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо потреби вирівнювання цін на газ для населення, запровадження гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектору економіки.

Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай в обсязі 10 млрд СПЗ (близько 15,4 млрд дол.).

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов прогнозує, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом щодо надання кредиту буде готовий до підписання наприкінці березня 2013 року.