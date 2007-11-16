Шкода від розливу мазуту в Керченській протоці може перевищити 10 млрд. дол.

Шкода від розливу мазуту після корабельної аварії 11 листопада в Керченській протоці може становити понад 300 мільярдів рублів (10 млрд. дол.), повідомляє Азово-Чорноморське територіальне управління Росриболовства.

"Можлива шкода від катастрофи становить близько 304 мільярдів рублів у поточних цінах", - йдеться в повідомленні відомства.

У Азово-Чорноморському управлінні Росриболовства вважають, що застосування детергентів (хімічних речовин, що використовуються як миючий засіб) лише удвічі збільшить шкоду, завдану водно-біологічним ресурсам, оскільки збільшить площу розповсюдження нафтопродуктів, передає РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, через шторм 10-11 листопада в Керченській протоці постраждало 15 суден, з них 5 затонули і 10 сіли на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». В результаті в море потрапило близько 1,2 тонн мазуту. Затонули також судна «Вольногорск», суховантажник "Хач-ИзмаИл", суховантажник "Нахичевань", суховантажник "Ковель", які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки кожен. Інші (судно "Вера Волошина", баржа "Дика", баржа "Демира" і ще 7 барж) сіли на мілину.

Наслідки аварії російського танкера «Волгонефть-139», в результаті якої в море потрапило близько 1,2 тис. тонн мазуту, кримські «зелені» називають катастрофічними.

Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою збуджено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

15 листопада за ініціативи українського координаційного штабу проведена спільна українсько-російська операція з транспортування кормової частини російського танкера «Волгонефть-139» в порт «Кавказ». Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України, кормова частина танкера «Волгонефть-139» із залишками мазуту перебуває під повним контролем і більше не становить загрози для навколишнього середовища.