50% українців підтримують приєднання України до ЄC (опитування)

Як повідомили УНІАН у соціологічній групі «Рейтинг», про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою.

За даними дослідження, 50% опитаних українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу, 37% - не підтримують, а ще 13% – не визначились.

Водночас 42% опитаних підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі, 47% - не підтримують, а ще 11% - не визначились.

При цьому кожен четвертий українець, який підтримує утворення єдиної держави з Росією, одночасно підтримує і вступ України до ЄС.

“Враховуючи такі особливості відповідей, респондентам було поставлене пряме запитання. Отже, на думку опитаних, для України підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом більш вигідне (41%), ніж вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (38%). 20% – не змогли визначитися”, - сказано у прес-релізі за результатами дослідження.

У документі зазначається, що, порівняно з 2010-2012 роками, “спостерігаємо тенденції росту прихильників як першого варіанту інтеграції, так і другого, люди визначаються: за останні два роки кількість «невизначених» у цьому питанні зменшилась з 27 до 20%”.

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Традиційно Захід, Північ і Центр України більше підтримують угоду з Євросоюзом. Донбас, Південь і Схід – вступ до Митного союзу. При цьому, Схід і Центр залишаються «перехідними» регіонами, де не спостерігається великої переваги прихильників одного інтеграційного вектору над іншим. У східних та центральних регіонів також найбільша кількість тих, хто одночасно підтримує обидва інтеграційних вектори.

Молодь, люди з вищою освітою традиційно більше підтримують підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, старші – вступ до Митного союзу.

Також, як засвідчили результати дослідження, на думку опитаних, від зближення з Євросоюзом Україна отримає такі основні переваги: можливостi для громадян бiльше подорожувати (55%), можливостi знайти кращу роботу (53%), збiльшення iнвестицiй в Україну (51%), розвиток демократiї (41%), можливостi отримати кращу освiту (41%), зменшення бiдностi (39%), зменшення корупції (39%).

У свою чергу від зближення з Росією Україна отримає такі основні переваги: зменшення цiн на газ (55%), зближення народiв (53%), пiдтримка вiтчизняної промисловостi (51%), пiдтримка вiтчизняного сiльського господарства (41%).

Однакова кількість респондентів (по 21%) вважають, що зближення як з Євросоюзом, так і з Росією дасть кращий захист кордонiв України. Так само однаково (по 15%) вважають, що жодних переваг не буде ані від зближення з Євросоюзом, ані з Росією.

За даними опитування, 40% респондентів вважають, що вступ до Митного союзу призведе до зростання добробуту українців (не згодні – 39%). У свою чергу 46% вважають, що вступ до ЄС призведе до зростання добробуту українців (не згодні – 34%), а 46% вважають, що вступ до Митного союзу призведе до зростання промисловостi та сiльського господарства в Українi (не згодні – 36%). 55% респондентів вважають, що вступ до ЄС надасть поштовх для розвитку України (не згодні – 30%).

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Відповідно до результатів опитування, 43% опитаних вважають, що для Росiї Україна завжди буде другосортною країною, аналогічно 58%, що для Європи Україна також завжди буде другосортною країною.

Також опитування показало, що 70% українців переконані, що спочатку потрiбно навести порядок всерединi країни, а вже потiм до когось приєднуватися, не згодні з цією тезою лише 16%.

Соціологічна група «Рейтинг» проводила дослідження 15-28 березня 2013 року. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більш як 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більш як 2%, для значень, близьких до 10%, - не більш як 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більш як 1%.