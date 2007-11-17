БЮТ і Наша Україна об`єднались проти керівника Житомирської облради

Фракції БЮТ та "Нашої України" у Житомирській обласній раді заявляють про неправомірність дій керівництва облради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у поширеній заяві обох фракцій.

"Ми звертаємось до виборців та громадян з тим, щоб довести реальну ситуацію, яка склалася в обласній раді з травня 2007 року через неправомірні дії керівництва на чолі з Іриною СИНЯВСЬКОЮ", - сказано в заяві.

За словами авторів заяви, "впродовж цього періоду, нехтуючи чинне законодавство, І.СИНЯВСЬКОЮ так і не були виконані судові рішення щодо застосування до окремих депутатів обласної ради імперативного мандату, і тому в сесійній залі, поряд з чинними депутатами, голосували особи, які були позбавлені депутатського мандату, що ставить під сумнів легітимність прийнятих рішень".

Як вказано у заяві фракцій, згадані дії керівництва облради "призвели до розбазарювання природних ресурсів, землі, що завдає непоправної шкоди територіальним громадам області".

Також у документі зазначається, що, "як показала сесія обласної ради, яка відбулася 15 листопада 2007 року, І.СИНЯВСЬКА через процедурні маніпуляції проігнорувала включення до порядку денного трьох важливих питань, які могли б знову привести діяльність депутатського корпусу у русло закону".

Це, за словами авторів заяви, зміни до регламенту роботи щодо фіксованого поіменного голосування, що давало б можливість громаді області знати, як голосує кожен депутат, а також питання законності роботи обласної територіальної виборчої комісії.

"Але цього чомусь сильно злякались депутати від Партії регіонів, комуністи, соціалісти та народники. Розуміючи всю відповідальність перед виборцями, депутати наших фракцій взяли участь у розгляді нагальних питань, які стосуються життєзабезпечення області, зокрема спрямування на соціальні потреби коштів від перевиконання бюджету за 9 місяців поточного року. Однак після ще однієї заяви депутатів фракцій «Блок Юлії Тимошенко» та «Наша Україна» з вимогою до керівників правоохоронних органів та органів юстиції щодо оцінки законності участі у пленарному засіданні нелегітимних депутатів І.СИНЯВСЬКА оголосила перерву в роботі сесії не на тиждень, а на місяць", - сказано у заяві фракцій обласної ради.

У ній також повідомляється, що не розглянутими на сесії залишилися питання фінансування сільського господарства, заходів щодо покращення екологічної ситуації в області, ефективного використання спільної власності територіальних громад та інші.

Автори заяви наполягають на правовій оцінці ситуації у Житомирській облраді та наголошують на готовності "в правовому полі співпрацювати з усіма в інтересах територіальних громад".