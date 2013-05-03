Українські та китайські журналісти обговорили можливості створення спільних проектів

Делегація провела переговори з керівництвом ВАЖ, обмінялась досвідом роботи, затвердила план співпраці на наступний рік.

«Ми прийняли рішення інтенсифікувати обмін групами журналістів, адже Китай та Україна останнім часом динамічно і ефективно розвивають взаємини і саме ми, журналісти, маємо будувати нові мости, якими у подальшому піде рух політиків, бізнесменів, культурний та туристичний обмін», - заявив перший заступник голови ВАЖ Чжай Хуейшен.

Голова Національної спілки журналістів України Олег Наливайко повідомив, що у наступному році делегація ВАЖ візьме участь у конференції спілки, присвяченій 55-тій річниці заснування НСЖУ, яка пройде в квітні 2014 року у Києві.

Українська делегація відвідала редакцію газети «Женьмінь Жибао», Радіо Пекіна, зустрілась з колегами у місті Нанкін та Цзінань, ознайомилась з роботою вільних економічних зон у провінції Шаньдунь та відвідала технопарк Цзяннинь.

На думку Наливайка, візит українських журналістів у Китай дозволить найближчим часом встановити прямі міжредакційні контакти медіа двох країн. Варто зазначити, невдовзі найпопулярніший новинний сайт Китаю «Женьміньван» отримає партнера в Україні.

Журналісти обговорили можливості створення спільних медіа-проектів, під час зустрічі з керівництвом провінції Цзянсу чітко почули месидж до української влади, бізнесу та медіа: “Китай відкритий до співпраці не тільки на загальнодержавному, а й на регіональному рівні”.

Останнім часом, як заявив Наливайко, у міжнародній діяльності НСЖУ визначились чотири основних пріоритети, це співпраця з Міжнародною федерацією журналістів, розвиток взаємин з колегами з Польщі, Росії та Китаю.