У Бердичеві п’яний хлопець випав з 5 поверху і зачепився за березу (фото)

У Бердичеві Житомирської області рятувальники зняли з дерева чоловіка, який у нетверезому вигляді вистрибнув з вікна 5-го поверху та завис на березі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області, 2 травня о 18:20 до оперативно-рятувальної служби міста Бердичева надійшло декілька повідомлень від правоохоронців та місцевих органів влади про те, що на дереві знаходиться чи то чоловік, чи дитина у спідній білизні та потребує допомоги.

До місця події негайно виїхало відділення рятувальників 4 державної пожежно-рятувальної частини Бердичева, які виявили на дереві напівоголеного подряпаного чоловіка. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 21-річний парубок вистрибнув з 5-го поверху та зачепився за березу.

За допомогою триколінної драбини рятувальники зняли його з дерева та викликали швидку допомогу. Після огляду медики доставили потерпілого до міської лікарні. На щастя, чоловікові госпіталізація не знадобилася.