Голосіївський чоловічий монастир відзначить 20-річчя відродження чернечого життя

Як повідомили УНІАН у монастирі, урочистості розпочнуться о 8.30. В обителі цього дня очікують прибуття понад 10 тисяч осіб – киян, гостей міста і численних паломників з усієї України.

Урочисту службу в Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі очолить предстоятель Української православної церкви Володимир. Сослужити митрополитові будуть архіпастирі з усієї України, а також духівництво єпархії.

Привітати настоятеля монастиря архімандрита Ісаакія (Андроніка) і братію монастиря приїдуть діячі науки і культури, громадські і політичні діячі.

*** На початку XVII століття святитель Петро (Могила) придбав частину лісу у передмісті Києва і збудував тут храм в ім'я великомученика Іоанна Сочавського і кілька будиночків-келій для братії. Так було покладено початок скиту Києво-Печерської Лаври, який називали Голосіївською пустинню.

Пізніше храм перейменували на честь ікони Божої Матері, іменованої «Живоносне джерело». У 1910-1912 роках на місці старого дерев'яного був збудований кам'яний храм.

У 1926 році Голосіївську пустинь скасували, всі храми і споруди були зруйновані.

У роки Великої Вітчизняної війни через Голосіївську пустинь проходила друга лінія оборони Києва. Проте на чернечий цвинтар, де поховані святі, не впав жоден снаряд.

У 1993 році обитель відкрили як скит Києво-Печерської Лаври. Скитоначальником був призначений Архімандрит Ісаакій (Андронік). Того року, 4 жовтня, були знайдені мощі преподобного Алексія Голосіївського і відкрито будинковий храм на честь преподобного Іоанна Багатостраждального.

У 1996 році, згідно з рішенням Священного синоду УПЦ, Голосіївська пустинь стала самостійним монастирем. У ній відновлено храм на честь ікони «Живоносне джерело», цвинтар; на місці колишнього будинку митрополита збудована церква; збудовано чернечий і адміністративний корпуси, будинок намісника з будинковою церквою, готель та інші споруди.

Сьогодні у монастирі працюють православний центр прикладних мистецтв, недільна школа, друкарня. При монастирі діють просвітницькі, культурні і громадські проекти.

У Голосіївській пустині виникла ідея створення міжнародної організації «День Хрещення Русі» і відродження традиції масштабного святкування Дня Хрещення Русі на державному і церковному рівнях.

Також Голосіївська пустинь відома похованням особливо шанованої подвижниці - черниці Аліпії (Авдєєвої).

Інформація про монастир і графік руху монастирських автобусів на сайті: www.goloseevo.com.ua