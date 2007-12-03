АКБ “ТАС-Комерцбанк” змінив назву на Відкрите акціонерне товариство “Сведбанк” (Swedbank). Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, 3 грудня 2007 року Шевченківська районна державна адміністрація в Києві зареєструвала нову редакцію Статуту банку з новою назвою. Рішення про перейменування було ухвалене 15 жовтня 2007 року на зборах акціонерів банку.

Як повідомлялося, в лютому ц.р. голова Правління ТАС-Комерцбанку і колишній його власник Сергій ТІГІПКО не виключали збереження в нових назвах ТАС-Комерцбанку і ТАС-інвестбанку бренду ТАС. За словами банкіра, «ТАС» міг би залишитися, оскільки є пізнаваним брендом.

Довідка УНІАН. АКБ «ТАС-комерцбанк» (у 1991-1996 рр. - Інноваційний банк «Інтелект», в 1996-2001 рр. - АКБ «Київ-Приват») - материнський банк банківського холдингу ФГ «ТАС».

Активи банку на кінець вересня становили 6 млрд. 604 млн. 177 тис. грн., зобов`язання - 6 млрд. 027 млн. 117 тис. грн., власний капітал - 567 млн. 390 тис. грн.

Чистий прибуток ТАС-комерцбанку за січень-вересень проти аналогічного періоду минулого року знизився на 36,5% - до 8,4 млн. грн.

7 лютого 2007 року акціонери АКБ «ТАС-Комерцбанк» підписали договір про продаж 99,9978% акцій банку і його дочірнього банку «ТАС-інвестбанк» банку Swedbank (Швеція).

Вартість придбання складається з первинного платежу в обсязі 735 млн. дол., що включає внесок в статутний капітал банку в розмірі 50 млн. дол.