Комуністи Криму створили Антифашистський фронт

У Криму створено Антифашистський фронт, мета якого – боротьба з “відродженням нацизму і затвердженням авторитарної диктатури” в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, фронт був створений сьогодні в ході Всекримського Антифашистського форуму. Участь у форумі взяли представники міст-героїв Волгограду, Курська, Новоросійська, Керчі, Севастополя, а також делегації всіх міст і районів Криму, громадських організацій, об`єднань громадян.

На форумі був створений Антифашистський комітет, який очолив народний депутат України, перший секретар Кримського рескому КПУ Леонід ГРАЧ. До складу комітету також ввійшли декілька депутатів парламенту автономії – члени Компартії, а також ветерани, представники різних суспільно-політичних організацій, журналісти, працівники освіти, культури і науки.

Л.ГРАЧ в своєму виступі на форумі заявив, що сьогодні в країні популяризується ряд міфів, які «свідомо спотворюють історичну свідомість народу України» і мають «явне фашистське забарвлення». Л.ГРАЧ наголосив, що створення широкого громадського руху дозволить «зупинити нацизм і усунути загрозу авторитарної диктатури».

Учасники Форуму прийняли маніфест Антифашистського фронту Криму. У тексті маніфесту, який має в своєму розпорядженні УНІАН, міститься заклик до всіх суспільно-політичних сил, національно-культурних громад, ініціативних груп і об`єднань громадян, які «виступають за обмеження олігархічного панування і за створення механізмів, що дозволяють зупинити протиправну діяльність влади», об`єднатися навколо Антифашистського фронту.

Крім цього, в маніфесті міститься заклик до громадськості Криму «виступити на захист конституційних прав Автономної Республіки Крим, відновлення в повному обсязі її законних повноважень, у тому числі й у сфері формування зовнішньополітичного курсу країни».

Антифашистський фронт Криму закликав «усіх чесних громадян України» висловити солідарність з позицією фронту, поставивши свій підпис під маніфестом. Як заявили комуністи, ухвалено рішення зібрати на підтримку маніфесту не менш як один мільйон підписів кримчан (усього в Криму проживає понад 1,9 млн. осіб - УНІАН).