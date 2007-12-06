Комуністи Криму створили Антифашистський фронт

13:26, 06 грудня 2007
Суспільство
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Учасники Форуму прийняли маніфест

У Криму створено Антифашистський фронт, мета якого – боротьба з “відродженням нацизму і затвердженням авторитарної диктатури” в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, фронт був створений сьогодні в ході Всекримського Антифашистського форуму. Участь у форумі взяли представники міст-героїв Волгограду, Курська, Новоросійська, Керчі, Севастополя, а також делегації всіх міст і районів Криму, громадських організацій, об`єднань громадян.

Леонід ГРАЧ
На форумі був створений Антифашистський комітет, який очолив народний депутат України, перший секретар Кримського рескому КПУ Леонід ГРАЧ. До складу комітету також ввійшли декілька депутатів парламенту автономії – члени Компартії, а також ветерани, представники різних суспільно-політичних організацій, журналісти, працівники освіти, культури і науки.

Л.ГРАЧ в своєму виступі на форумі заявив, що сьогодні в країні популяризується ряд міфів, які «свідомо спотворюють історичну свідомість народу України» і мають «явне фашистське забарвлення». Л.ГРАЧ наголосив, що створення широкого громадського руху дозволить «зупинити нацизм і усунути загрозу авторитарної диктатури».

Учасники Форуму прийняли маніфест Антифашистського фронту Криму. У тексті маніфесту, який має в своєму розпорядженні УНІАН, міститься заклик до всіх суспільно-політичних сил, національно-культурних громад, ініціативних груп і об`єднань громадян, які «виступають за обмеження олігархічного панування і за створення механізмів, що дозволяють зупинити протиправну діяльність влади», об`єднатися навколо Антифашистського фронту.

Крім цього, в маніфесті міститься заклик до громадськості Криму «виступити на захист конституційних прав Автономної Республіки Крим, відновлення в повному обсязі її законних повноважень, у тому числі й у сфері формування зовнішньополітичного курсу країни».

Антифашистський фронт Криму закликав «усіх чесних громадян України» висловити солідарність з позицією фронту, поставивши свій підпис під маніфестом. Як заявили комуністи, ухвалено рішення зібрати на підтримку маніфесту не менш як один мільйон підписів кримчан (усього в Криму проживає понад 1,9 млн. осіб - УНІАН).

 

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