Після аварії в Горлівці не було потреби в тривожних сиренах - міськрада

Про це повідомляє прес-служба Горлівської міськради з посиланням на начальника міського управління цивільного захисту населення Олександра Павелка.

За його словами, дана аварія, яка призвела до загибелі 6 чоловік, які опинилися у центрі викиду, носила виробничий, локальний характер.

Павелко нагадав, що 6 серпня о 14.00 на заводі №1 з виробництва аміаку сталася розгерметизація трубопроводу рідкого аміаку, о 14.30 ситуація вже була локалізована.

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За його словами, аварія не носила надзвичайного характеру, і не несла загрози для життя і здоров'я жителів міста, і згідно з Кодексом цивільного захисту населення, включати сирени сповіщення не було необхідності.

У повідомленні зазначається, що для організації сповіщення населення в управлінні цивільного захисту Горлівської міської ради встановлено апаратуру (П-164 і П-160), яка використовується для подачі сигналів і включення системи сповіщення у разі виникнення НС.

У цілому, за даними управління, у Горлівці встановлено 65 електросирен, які у випадку виникнення НС дають тривожний сигнал, що попереджує містян про необхідність включити радіо і чекати на інформацію про подальші дії.

Придатність до роботи системи сповіщення населення міста систематично перевіряється, запевнили у міськраді.

Водночас, раніше прес-служба Горлівської міськради повідомляла, що мер Горлівки Євген Клеп обговорив з власником підприємства Дмитром Фірташем можливість створення єдиної системи сповіщення в місті.

«Ми обговорили (з Фірташем) питання про укладення соціального контракту між підприємством і містом, створення єдиної системи сповіщення. Сьогодні ми готуємо пропозиції для включення до контракту, щоб приступити до їх практичної реалізації», - сказав мер. При цьому він додав, що також у ході бесіди із власником «Стиролу» обговорювалося « придбання пересувної лабораторії і встановлення стаціонарних приладів, які дозволять фіксувати в он-лайн режимі забруднення грунту, опадів і повітря».

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня під час планового капітального ремонту на Горлівському хімічному заводі концерну «Стирол» сталася аварія на аміакопроводі. Через розгерметизацію трубопроводу сталися викиди рідкого аміаку. П'ять працівників цеху загинули, 24 були госпіталізовані з опіками і отруєнням, ще один постраждалий перебуває на амбулаторному лікуванні. На місці працює спеціально створена комісія.

Сьогодні, 8 серпня, в реанімації помер один із постраждалих на «Стиролі». Таким чином, кількість жертв аварії збільшилася до 6 осіб.

Раніше жителі Горловки заявляли, що в місті 6 серпня відчувався запах аміаку, і люди залишали вулиці і закривали вікна.