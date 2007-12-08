Звягільському щодня ставлять крапельницю

Почесний президент донецької шахти ім. Засядька нардеп Юхим Звягільський потребує госпіталізації. Йому щодня ставлять крапельниці. Про це газеті "Сегодня" розповіла народний депутат України (Партія регіонів) Тетяна Бахтєєва. За її словами, вона наполягла на тому, що б Звягільський, якому в лютому наступного року виповнюється 75 років, пройшов медогляд. Результати були невтішні. "Ще три місяці тому у нього все було в нормі, а зараз у нього різко підскочив тиск, що негативно позначилося на серці. Напевно це пов`язано з останніми подіями на шахті", розповіла Бахтєєвва. За її словами, Звягільський категорично відмовився лягати в лікарню. Але до нього щодня приходить кардіолог. Ставить крапельницю з медпрепаратами прямо в робочому кабінеті".

За словами лікаря, лікування йде нардепові на користь. А на недавньому засіданні ВР ми бачили Звягільського, який щось обговорював з парламентаріями. При цьому жваво жестикулював, і ознак хвороби не проявляв, відзначає видання.

Як відомо, 18 листопада, а також 1 і 2 грудня на шахті ім. Засядька прогриміли вибухи, які забрали життя 101 шахтаря і 5 рятувальників. Тіла 10-ьох досі залишаються під землею на ізольованій пожежею ділянці. Це найбільша катастрофа на шахтах Донбасу за всю історію незалежної України і СРСР