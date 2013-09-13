Компанії, які займаються IT-аутсорсингом, не повинні одержувати для цього дозвіл - Мінсоцполітики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, про це заявив заступник директора Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України Олег Прутенко під час Українського аутсорсингового форуму, що відбувся в Києві.

«Компанії, які займаються IT-аутсорсингом, не повинні одержувати для цього дозволу. Ця норма стосується лише підприємств, у яких основним видом діяльності є діяльність з працевлаштування, і спрямована вона на захист прав таких працівників. Деякі видання, не розібравшись в питанні, поширили недостовірну інформацію», - цитує прес-служба Прутенка.

Він також відзначив, що основна мета введення дозволу - соціальний захист працівників.

«Вперше норма про необхідність одержання дозволів для роботодавців, які наймають працівників для виконання ними роботи у іншого роботодавця (аутстаффинг), з'явилася в Законі «Про зайнятість населення», що діє в Україні з січня 2013 року. Сьогодні механізмом аутсорсинга і аутстаффинга всередині країни активно користуються деякі підприємства. Зокрема, до нас зверталися профспілки підприємств гірничо-металургійного комплексу, де керівництво для мінімізації витрат на фонд оплати праці (скорочення зарплат) знижує соціальний захист працівників. Такі підприємства виводять своїх співробітників зі штату, а потім працевлаштовують їх в інші компанії, хоча працівники фактично продовжують працювати у того самого роботодавця. При цьому вони не одержують належних соціальних гарантій, передбачених законодавством, зокрема за роботу в шкідливих умовах», - сказав Прутенко.

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Він також зазначив, що після того як Верховна Рада внесе необхідні зміни до ст.39 Закону України «Про зайнятість населення», ті компанії, які наймають працівників для виконання ними роботи у іншого роботодавця без дозволу, штрафуватимуться на суму у розмірі 20 мінімальних заробітних плат (у даний час це майже 23 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України має намір розширити перелік видів діяльності, що вимагають дозволу, послугами з аутсорсингу - залучення працівників для виконання ними робіт в Україні для іншого роботодавця. Відповідний законопроект №2118а було прийнято за основу 252 голосами при необхідних 226.

Згідно з представленим проектом закону, дозвіл на ведення аутсорсингових операцій видаватиметься на необмежений термін на безплатній основі органом влади, що здійснює державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції (Державною службою зайнятості).

Рішення про видачу дозволу прийматиметься в 10-денний термін з моменту подачі необхідних документів. Причинами відмови в дозволі можуть служити: неповний пакет документів, використання недостовірних даних у заявних документах, факт заборгованості щодо сплати єдиного внеску, несплата штрафів за порушення законодавства. Ці ж причини можуть стати керівництвом до анулювання вже виданого дозволу.