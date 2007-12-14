Американське посольство обіцяє найякісніший сервіс

З 1 січня 2008 року оплата за розгляд заяв на отримання неімміграційної візи США зросте на 31 долар США – до 131 долара – для громадян усіх країн.

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні Посольства США в Україні, американське законодавство вимагає від посольства стягувати цей збір для покриття видатків на процедуру розгляду справ із видачі не-імміграційних віз.

З часу останнього підвищення візового збору в 2002 році витрати, пов’язані із заходами безпеки, запровадженням систем, заснованих на нових інформаційних технологіях, а також інфляція підвищили видатки до 131 долара.

Посольство США в Україні зробить усе можливе, щоб претендентам на отримання візи за сплачені кошти надавався найякісніший сервіс.

“Ми надаємо претендентам на візи конкретний час для співбесіди і ретельно дотримуємося цього графіку. Ми намагаємося проводити співбесіди у зручній обстановці і видавати візи якомога швидше після інтерв’ю,” – йдеться у повідомленні посольства.