Терьохін голіруч затримав грабіжника

У понеділок близько півночі народний депутат Сергій Терьохін разом з водієм Олександром затримав одного з трьох невідомих, які намагалися проникнути в офіс певної компанії по вулиці Рейтарській, в Києві, що розташований по сусідству з його офісом. Про це у середу пише газета “Сегодня”.

“Ми побачили, як два бандити, орудуючи ломом, вже виламали двері на першому поверсі і готувалися проникнути всередину, - розповів газеті Терьохін. — Помітивши нас, злодюги кинулися до машини, яка на них чекала але, зрозумівши, що виїхати не вдасться, утекли. А того, хто був за кермом, ми скрутили. Його автомобіль заблокували своїм. І викликали міліцію... “

Поки прибув наряд, хлопець, неабияк наляканий тим, що Терьохін і його водій застосують зброю (якої насправді у них не було), опам`ятався і вирішив узяти своїх кривдників на "понт". "Він заявив, що подзвонить депутатові Володимиру Ар`єву, і той влаштує нам "вирвані роки", — говорить Терьохін. — Телефону Володі у мене не було, з ним намагався зв`язатися, відправивши SMS, його колега і друг Андрій Шевченко. Ар`єв сном-духом нічого не знав і взагалі вже спав... Зате у вівторок я над ним весь день кпинив, що він є главою печерського ОЗУ...".

Із затриманим працюють співробітники міліції, з`ясовувавши осіб спільників. На запитання, чи заслужив Сергій Терьохін подяки від правоохоронців, він скромно відповів: "Начебто, так...", пише видання.