Головне за день: огляд топ-новин

Кличко заявив, що йде у Президенти України

“Щоб покласти край усіляким домислам і спробам розправитись зі мною, як з можливим кандидатом, я хочу заявити: Я балотуюсь в Президенти”, - сказав Кличко. Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву Кличко зробив з трибуни парламенту, після того, як у ВО Свобода повідомили, ніби Рада під виглядом економічного закону затвердила норму, що може перешкодити Віталію Кличку стати кандидатом у президенти

Прикметно, що Поправку до законопроекту про зміни до Податкового кодексу, що може завадити балотуватися особам, які не проживають в Україні постійно, вніс депутат з фракції «Батьківщина» Ігор Бриченко, причому сам Бриченко заявляє, що не має стосунку до даної поправки.

Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк визнав, що лідер УДАРу Віталій Кличко має право на заяви про участь у президентських виборах 2015 року

ВР прийняла закон про лібералізацію ринку електроенергії

Ним передбачається можливість свободи вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку. За даний законопроект проголосували 305 народних депутатів при необхідному для ухвалення рішення мінімумі в 226 голосів.

Також сьогодні Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу України і спростила процедуру реєстрації бізнесу, одночасно зробивши безоплатним доступ до інформації державних реєстрів про суб'єктів господарювання

Рада розгляне усі три законопроекти "про Тимошенко" наступного пленарного тижня

Верховна Рада вирішила розглянути три законопроекти щодо лікування засуджених за кордоном на наступному пленарному тижні, який буде 5-8 листопада

За розгляд цих законопроектів на наступному тижні проголосували 367 із 417 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Прикметно, що захист Тимошенко вважає неприйнятним один із трьох запропонованих проектів - законопроект позафракційного народного депутата Сергія Міщенка щодо лікування засуджених за кордоном.

Голова МЗС Швеції нагадав, що угода України з ЄС може зірватися

"Поговорив з Мирославом Лайчаком (очільник МЗС Словаччини - УНІАН) про нашу стурбованість тим, що Україна не підпише Угоду про асоціацію з ЄС, якщо ситуація не зміниться", - заявив Більдт на своїй сторінці в Twitter.

Туреччина хоче вступити до Митного союзу - Назарбаєв

«До мене звернувся прем'єр-міністр Туреччини Ердоган - чи не можна Туреччину прийняти до Митного союзу. Туреччина – велика країна, у нас спільні кордони, і тоді взагалі б відпало питання, яке часто ставлять, – що ви створюєте Радянський Союз», - зазначив Президент Казахстану.

У той же час, Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Індія хоче підписати договір про зону вільної торгівлі з Митним союзом

Дві третини селян не готові продати свою землю - опитування

Продати свої землі сільськогосподарського призначення, в разі відкриття в Україні ринку землі, не готові 70% респондентів-жителів села

Росія відхилила апеляцію українця з судна Greenpeace

Обласний суд Мурманська відхилив апеляцію громадянина України Руслана Якушева з судна Artic Sunrise і залишив його під арештом до 24 листопада

Імовірність зіткнення "кримського" астероїда із Землею зросла у 7 разів

Ймовірність зіткнення 400-метрового астероїда 2013 TV135 із Землею у 2032 році знов зросла і становить 1 до 9090.

Засідання у справі ЄЕСУ переноситься через хворобу судді - адвокати Тимошенко

У зв'язку із хворобою судді Садовського засідання перенесли

Збірна України отримає $2 мільйони за перемогу над французами

Гравці збірної України з футболу та тренерський штаб національної команди за перемогу у стикових матчах зі збірною Франції отримають 2 мільйони доларів преміальних

Також сьогодні повідомлялося, що збірна України зіграє з французами на НСК «Олімпійський» у Києві. Після цього матчу команди зустрінуться вдруге на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені.

Уряд розраховує на швидке підписання ЗВТ з Туреччиною

Уряд України розраховує на швидке підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, незважаючи на наявні суперечності з питань торгівлі аграрною продукцією.

Добкін обізвав Свободу "націонал-рагулями"

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін вважає, що територія Харківської області закрита для ідеології ВО «Свобода».

Януковича з початку року 53 рази просили помилувати Тимошенко

З початку року до Адміністрації Президента надійшло 53 клопотання про помилування колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Держдума вимагає від України звільнення Маркова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив журналістам голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький.

«Ми в комітеті у справах СНД, у Державній думі триматимемо ситуацію, пов'язану з Ігорем Марковим, на жорсткому контролі. Ми маємо намір чітко вимагати від влади України швидкого звільнення Ігоря Маркова у зв'язку з необгрунтованим взяттям під варту, саме так це вбачається в Державній думі», - заявив Слуцький.