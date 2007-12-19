У Києві розкрито пограбування банку

Розкрите пограбування київського відділення Укрпромбанку, розташованого по вул.Кіквідзе, 31.

Злочин було скоєно 26 жовтня 2007 року, сума вкраденого становила понад 3 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з наданою інформацією, підозрюваного у скоєнні злочину затримано співробітниками міліції впродовж тижня після пограбування. Клієнтка, яка перебувала під час пограбування в банку, запам`ятала машину, на якій втік злочинець. Далі співробітники Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знайшли і затримали злочинця. Охоронець відділення і касир добре запам`ятали зовнішність грабіжника і змогли безпомилково впізнати його.

За інформацією прес-служби, всі гроші, що були на той момент у відділенні, знаходилися в сейфі, а двері до касової кабіни були закриті, тому злочинець зміг взяти лише лоток зі столу касира, в якому була незначна сума.