Сцени приниження першокурсниці поширили через Інтернет

П`ятьом сумським дівчатам, які відзняли на камеру мобільного телефону і розповсюдили через Інтернет сцени знущання над дівчиною – першокурсницею профтехліцею, загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як повідомила УНІАН співробітник Центру громадських зв’язків Управління МВС України в Сумській області Галина КОЖЕДУБОВА, відеозапис зі сценами приниження сімнадцятилітньої Юлі (імена змінені) з`явився в локальній мережі Інтернет наприкінці листопада. Сам же інцидент стався 21 листопада. Того дня четвірка учениць профтехліцею на чолі з колишньою випускницею вирішили провчити першокурсницю, яку, як говорять самі підлітки, вони «прихопили за слова». Після закінчення занять вони зловили дівчину, вивели її за територію училища, і, жорстоко побивши, змусили встати на коліна й просити вибачення у нібито раніше ображеної Руслани. Дівчат не задовольнило, як Юля, стоячи на колінах і називаючи себе твариною, зі слізьми на очах просила вибачення. Вони вирішили продовжити знущання, змусивши першокурсницю танцювати в туалеті училища стриптиз”.

За словами Г.КОЖЕДУБОВОЇ, не відомо, які ще способи приниження встигли б випробувати підлітки, якби їхнє збіговисько не помітила майстер виробничого навчання. Після її появи, дівчата розійшлися.

Юля, повернувшись вечір додому, нічого не розповіла батькам. «Звичайно, я помітила, що вона була подавленою і мовчазною, - згадує матір постраждалої дівчинки, - намагалася довідатися в неї причину, але дочка мовчала. А через десять днів, вся в сльозах, до мене на роботу прибігла моя молодша дванадцятирічна дочка, і розповіла, що її однокласники показали їй у мобільному телефоні кіно, у якому дівчата знущалися з її сестрички. У дитини був шок. І знову Юля мені ні в чому не зізналася. І тільки коли моя подруга показала мені особисто цей відеозапис, я побачила, що довелося пережити моїй дівчинці. Ми відразу ж пішли до училища, і в цей же день написали заяву до міліції».

«Маючи на руках незаперечний доказ провини підозрюваних у вигляді змонтованого відео-ролика, ми затримали всіх фігуранток цієї справи буквально в день подачі заяви, - розповів заступник начальника слідчого відділу Ковпаківского відділу міліції міста Суми Роман КОРОЩЕНКО. - З огляду на можливість психологічного тиску на потерпілу, лідера цієї групи ми взяли під варту, решта четверо перебувають на підписці про невиїзд».

У ході слідства вдалося встановити, що причиною інциденту стала нібито зухвала поведінка першокурсниці. Також установлено, що монтаж відео зробив на своєму мобільному телефоні один зі знайомих хлопців, а потім усі почали «перекачувати» його на свої телефони.

Затримані дівчини клянуться, що не знають, кому спала на думку ідея поширити цю відеозйомку через Інтернет. Говорять, що ніхто з них і не думав, що цей запис так швидко розійдеться по місту.

Сама ж Юля говорить, що найбільше боялася засмутити свою маму, і тому вирішила нічого їй не розповідати. «Я мовчала, тому що хотіла швидше все забути, - говорить дівчина, - я навіть не здогадувалася, що запис може з`явитися в Інтернеті й дійти до моєї мами. Я бачила, що дівчата знімали все це на мобільний телефон, але вони обіцяли мені, що ніхто сторонній цього не побачить. Воно б усе забулося, і через місяць ніхто б уже цього не згадав».

Наразі міліція намагається з`ясувати, хто поширив цей відеозапис в Інтернеті.

Щодо всіх п`ятьох порушена кримінальна справа за статтею 296 Кримінального кодексу України - «хуліганство».

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2006 року правоохоронці порушили кримінальну справу стосовно шести тогорічних випускників 11-го класу загальноосвітньої школи № 27 Чернівців, які знущалися над молодшими школярами. Фізична наруга над дітьми знімалась на відео, яке також було поширено через Інтернет. Це був кількахвилинний фільм, у якому дітей били, викручували руки і навіть занурювали головою в унітаз. Знущанню були піддані 16 молодших учнів цієї ж школи.