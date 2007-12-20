В Одесі зникли три старовинні 4-тонні гармати

Три старовинні гармати, що стояли під час російсько-турецької війни на берегових батареях Одеси, раптово зникли з центрального міського парку культури і відпочинку ым. Тараса Шевченка.

Як повідомив кореспонденту УНІАН екс-директор парку Леонід ЛИПТУГА, гармати, ймовірно, були нишком вивезені з парку у четвер вночі. «Принаймні, сьогодні їх на звичному місці в парку не виявлено, на реставрацію гармати не забирали і експертам про їх зникнення нічого не відомо», – сказав він.

За словами Л.ЛИПТУГИ, орієнтовна вартість кожної гармати – 20 тис. доларів.

Екс-директор парку вважає, що перемістити з парку чотирьохтонні гармати, що мають величезну історичну цінність, можна було тільки за допомогою підйомного крана і автомобіля для перевезення великих вантажів.

У свою чергу, перший заступник начальника облуправління МВС України Олексій ХЛЄВНОЙ заявив, що «ніхто з посадовців не подавав заяви до міліції про нібито викрадених трьох старовинних гармат».