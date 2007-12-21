У жителів Кременчука є шанс зустріти Новий рік у ліфті?

У Новорічну ніч в Кременчуку Полтавської області всі ліфти буде відключено.

Про це УНІАН повідомив керівник підприємства «Кременчукліфт» Олександр АНТИПЕНКО.

За його словами, «як свідчить досвід, ліфти в кременчуцьких будинках саме в Новорічну ніч зазнають найбільших пошкоджень – вириваються двері та кнопки, ламаються підйомні механізми і псуються кабіни».

Тому, як сказав керівник «Кременчукліфт», цей крок є вимушеним.