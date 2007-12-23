За смерть 171 шахтаря власник шахти одержав шість років

Власник китайської шахти і ще четверо топ-менеджерів визнані винними у вибуху на вугільному родовищі, який призвів до смерті 171 робітника. Суд визнав, що вони не виконували свої обов`язки, покладені щодо техніки безпеки, передає агентство AFP. Власник шахти був засуджений до шістьох років ув’язнення, решта підсудних, - від трьох з половиною до п`яти років.

Вибух на шахті стався 27 листопада 2005 року. За даними слідства, ознаки небезпеки з`явилися за кілька днів до вибуху, тому власники шахти могли його уникнути. Власник шахти був затриманий одразу ж після вибуху. Як зазначає ВВС News, залишається “незрозумілим”, чому розслідування зайняло так багато часу.

Китайські вугільні шахти вважаються одними з найнебезпечніших у світі. Часто правила безпеки ігноруються через те, що економіці країни, яка постійно зростає, необхідне вугілля. Протягом минулого року в Китаї через нещасні випадки померли 4,7 тисячі гірників, тобто приблизно по 13 за день. AFP робить застереження, що це тільки офіційні цифри. За даними незалежних джерел, цілком імовірно, що в рік вмирає до 20 тисяч шахтарів.

Лента.ру