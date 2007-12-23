Закриття шахти ім.Засядька стане ледь не Апокаліпсисом?

Директор шахти ім. Засядька Ігор ЄФРЕМОВ і міський голова Донецька Олександр ЛУКЬЯНЧЕНКО доводять небезпеку закриття цього підприємства. Про це вони заявили сьогодні, виступаючи на зустрічі прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з трудовим колективом цього підприємства, передає кореспондент УНІАН.

«Якщо закрити шахту і припинити всі підземні роботи, за оцінками профільних інститутів, через рік-два метан по пісчанниках підніметься на поверхню і в підвалах будинків виникне загроза вибуху», - сказав І.ЄФРЕМОВ.

За його словами, «якщо говорити про економічні наслідки, держава позбудеться трьох мільйонів тонн в рік високоякісного коксового вугілля».«Його потрібно буде купувати за кордоном», - додав директор шахти.

Він підкреслив, що закриття підприємства позбавить роботи 10 тис. безпосередньо працюючих на підприємстві і ще 40 тис. людей постраждають побічно. Крім того, постраждають соціальні фонди через припинення відрахувань шахти, додав він.

У свою чергу, О.ЛУКЬЯНЧЕНКО додав, що закриття шахти позбавить 50 млн.грн. щорічних відрахувань до міського бюджету, понад 4 тисяч осіб залишаться без побутового вугілля.

За словами О.ЛУКЬЯНЧЕНКА, шахту не можна необдумано закривати, як це зробили в Донецьку з шахтою ім. Горького. «Шахта ім. Горького, яку необдумано закрили, сьогодні щодня відкачує півтори тисячі кубометрів води, щоб вона не затопила горизонти інших шахт. Шахта не веде видобуток вугілля, але перетворилася на міську водокачку», – зазначив міський голова.

Він підкреслив, що до визначення перспектив шахти потрібно підходити обережно і виважено з урахуванням висновків науковців, з урахуванням всіх соціальних наслідків». «Проблеми шахти ім. Засядька – це проблеми всього вуглепрому, і вирішувати їх потрібно комплексно», - акцентував міський голова.