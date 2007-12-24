Фонд держмайна очолить Портнов?

Фонд держмайна найближчим часом одержить нового керівника. Джерела в оточенні нового прем`єр-міністра називають головним претендентом на цю посаду «бютівця» Андрія Портнова. Про це пише "Дело". Ця кандидатура обговорюється на рівні лідерів Блоку Тимошенко. Згідно з коаліційними домовленостямя, пост керівника ФДМ перейшов цій політичній силі. «На найближчому засіданні фракції розглядатиметься це кадрове питання», — уточнює джерело в БЮТ. Аргументом «за» Портнова його колеги називають той факт, що він раніше працював в Держкомісії з цінних паперів.

У свою чергу, Портнов обговорює свої кадрові перспективи з небажанням. «Якщо така пропозиція надійде від прем`єр-міністра, я її розглядатиму», — визнав депутат. При цьому він відзначає, що призначення на посаду розділу проходить через Верховну Раду. «Внесення не було, тому коментувати нічого», — резюмував Портнов.

Іспитом для нового керівника ФДМ стане приватизація підприємств, вже виставлених на продаж, — Одеського припортового заводу, північнодонецького «Азоту» і інших компаній. Також йому належить вирішити долю «Укртелекому», про необхідність продажу якого сперечаються чиновники.