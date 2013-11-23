Під Житомиром відкрили меморіал жертвам Голодомору та політрепресій

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистостях з нагоди відкриття пам’ятника взяли активісти ВО «Свобода», духовенство і місцеві жителі.

Гранітний меморіал споруджено у центрі села Кодня поряд з пам’ятником Тарасові Шевченку.

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На одній з гранітних дошок меморіалу - напис «Вічна пам’ять землякам, закатованим в часи Голодомору (1932-1933 роках) та репресованим у сталінські роки. Простіть нам, пращури наші, що Вас ніхто не захистив у ті страшні роки. У 80-ту річницю Голодомору замордованим предкам нашим - від правнуків ваших. Боже, прости і помилуй спочилих предків наших. Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 2013 рік Божий. Село Кодня».

Меморіал збудовано за рахунок благодійних коштів та за активної підтримки Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода".

Після урочистого відкриття меморіалу на мітингу виступили: народний депутат від ВО «Свобода» Олександр Мирний, керівництво села, місцеві жителі, школярі. Учасники заходу поклали квіти до меморіалу загиблим та запалили свічки пам’яті.