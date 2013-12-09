Завод ім. Є.О.Патона виготовив для ВАТ «Турбоатом» унікальне обладнання

Замовником є ВАТ «Турбоатом» - головна наукова організація Міністерства промислової політики України з енергетичного машинобудування. «Турбоатом» сьогодні входить до складу провідних виробників турбін світу. Підприємство спеціалізується на виготовленні турбін для теплових, атомних електростанцій, теплоелектроцентралей, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулюючих електростанцій, газових турбін і парогазових установок для ТЕС та іншого енергетичного устаткування. Географія клієнтів ВАТ «Турбоатом» охоплює майже всі континенти світу.

Останніми роками у сфері виготовлення турбін склалася тенденція проектування та виготовлення потужних парових турбін зі зварним комбінованим ротором, який обертає генератор змінного струму, що виробляє електричну енергію. Зварний комбінований ротор виготовляється з двох частин за допомогою автоматичного зварювання під флюсом у вузьке розкриття. Такий спосіб виготовлення суттєво підвищує вібростійкість та надійність ротора під час експлуатації, в режимах високих та низьких температур.

Спеціалістами ОКТБ Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона на замовлення ВАТ «Турбоатом» розроблено нову зварювальну технологію та обладнання для виготовлення подібних роторів. Обладнання забезпечує автоматичне дугове зварювання під флюсом кільцевих швів в глибоке розкриття роторів потужних турбін, має три режими роботи та систему управління зварювальними процесами. Комплекс обладнання живиться від мережі 380 В, забезпечуючи зварювальний струм 150-500 А та напругу на дузі 25-45 В. Зовнішній діаметр виробу, що зварюється, може бути у межах 150-3450 мм, а глибина розкриття – до 400 мм, лінійна швидкість зварювання при цьому може досягати 30м/год.

Перевірку працездатності обладнання було проведено на випробувальній ділянці Дослідного заводу за участі представників «Турбоатому» та особисто Б.Є.Патона, Президента Національної Академії Наук України. За висновком приймальної комісії, представлене обладнання може використовуватися при зварюванні під флюсом у вузьке розкриття не тільки парових турбін, але й виробів іншої конфігурації.

Довідка УНІАН. Дослідний завод зварювального устаткування ім. Є.О.Патона засновано у 1959 році на базі експериментального цеху з впровадження технологій, що були розроблені Інститутом електрозварювання.

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона розробляє, удосконалює та впроваджує технології дугового зварювання, зварювання в захисних газах і автоматичного зварювання, контактного зварювання, електрошлакового зварювання та переплавки, електронно-променевого зварювання та напилення, плазменно-дугової переплавки в різних галузях. Вся продукція Дослідного заводу сертифікується відповідно до Європейських стандартів (ЕС).

Дослідний завод зварювального устаткування ім. Є.О.Патона випускає повний асортимент зварювального обладнання та постачає його в торгові мережі та гіпермаркети України: Епіцентр, Нова лінія, ОБІ, ОЛДІ, а з січня 2014 року – розпочинає постачання в найбільший російський Будівельний Торговий Дім «Петрович». Відкриті представництва Заводу в Росії (м. Санкт-Петербург) та Білорусі (м. Мінськ).

Завод зварювального устаткування також постачає обладнання у країни СНД, ближнього та дальнього зарубіжжя: Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Азербайджанська Республіка, Польща, Чехія, Екваторіальна Гвінея.

Серед клієнтів Дослідного заводу: Азовтранскомплект, БєлАЗ, Білоруськалій,Восток-Руда, Дніпродзержинська ГЕС, Запоріжсталь, К.А.Н. Стрій,Київводоканал, Київенерго, Коржевськийспеціалізований гірничо-подрібнюючий кар`єр, Криворіжський завод гірничого обладнання, Перша приватна броварня,ПлазмаТек, Познякижилбуд, Ростенерго, Турбоатом та інші.