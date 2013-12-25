ЧФ РФ чекає на нові бойові кораблі та підводні човни - віце-адмірал

Про це заявив командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр Вітко у новорічному поздоровленні морякам-чорноморцям, ветеранам війни і праці, кримчанам і севастопольцям, текст якого переданий УНІАН.

«Можу з упевненістю сказати, що і в 2014 році походів не стане менше, в наступному році ми готуємося до прийому до складу флоту новітніх бойових кораблів і підводних човнів, які прийдуть на зміну кораблям-ветеранам», - відзначив Вітко.

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Командувач також висловив упевненість, що «діяльність флоту і надалі сприятиме розвитку конструктивних, партнерських відносин між військовими моряками Середземномор'я, країн Чорноморського регіону». Вітко підкреслив: «І, звичайно, ми кріпитимемо дружбу між Чорноморським флотом Росії і Військово-морськими силами Збройних Сил України, між містом-героєм Севастополем і флотом».

Згідно з п.24 Протоколу шостого засідання Російсько-Української міждержавної комісії від 17 грудня поточного року, сторони мають «розпочати переговори з підготовки двосторонньої угоди про заміну озброєнь і військової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації, що базується на території України (угоди від 1997 р. не передбачають надходження нових озброєнь ЧФ РФ і модернізацію флоту на території України).