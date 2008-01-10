Верховний Суд визнав незаконною приватизацію ”Луганськтепловозу”

Судова палата з господарських справ Верховного Суду України відмовила Фонду державного майна України, ЗАТ "Управляюча компанія “Брянський машинобудівний завод", ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" у зв`язку з відсутністю підстав у порушенні провадження з перегляду ухвали Вищого господарського суду України (ВГСУ) від 8 листопада 2007 р. у справі про продаж пакета акцій ВАТ "ХК Луганськтепловоз".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВСУ.

Вказаною ухвалою ВГСУ залишено без змін рішення Господарського суду м.Києва і постанову Київського апеляційного господарського суду, згідно з якою приватизація 76% пакета акцій ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" відбулася із значними порушеннями чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України подав 28 листопада 2007 року касаційну скаргу до Верховного Суду, якою оспорив рішення Вищого господарського суду про незаконність приватизації 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз» у Верховному Суді України.

8 листопада 2007 року Вищий господарський суд України відхилив касаційні скарги Фонду державного майна, ЗАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод», «ХК «Луганськтепловоз» і залишив без змін судові рішення судів першої і апеляційної інстанцій про визнання недійсним договору купівлі-продажу 76% акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

Таким чином, суди першої, апеляційної і касаційної інстанцій підтвердили незаконність приватизації ВАТ ХК "Луганськтепловоз".

7 серпня 2007 року Київський апеляційний господарський суд ухвалив рішення відмовити в задоволенні апеляції Фонду державного майна України на рішення Господарського суду Києва від 25 червня 2007 року про часткове задоволення позову ВАТ «Дніпровагонмаш» і визнання недійсним договору купівлі-продажу 76% акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз».

У рішенні Господарського суду Києва, зокрема, сказано, що суд ухвалив визнати недійсним рішення Фонду держмайна від 26 вересня - 2 жовтня 2006 року в частині недопущення ВАТ «Дніпровагонмаш» до участі в конкурсі з продажу акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз». Також Госпсуд Києва вирішив визнати недійсним наказ ФДМУ від 22 березня 2007 року «Про поновлення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз». У своєму рішенні від 25 червня 2007 року суд ухвалив визнати недійсним рішення ФДМУ про визначення переможця конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» і визнати недійсним договір купівлі-продажу 76% акцій підприємства між ФДМУ і ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод» (Російська Федерація).

Довідка УНІАН. 23 березня 2007 року Фонд держмайна провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За підсумками конкурсу, переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. за стартової ціни пакета 292 млн. грн.

На участь у конкурсі подавали заявки чотири компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м.Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м.Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод» (Росія, м.Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод").

Проте до конкурсу було допущено лише дві афільовані між собою компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод».

25 червня 2007 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов ВАТ «Дніпровагонмаш», визнавши недійсним договір купівлі-продажу 76% акцій ВАТ “ХК «Луганськтепловоз» і зобов`язавши покупця - ЗАТ «Управляюча компанія Брянський машинобудівний завод», - повернути акції Фонду державного майна. Фонд держмайна подав апеляцію на дане судове рішення.